德国5年期国债拍卖 (Germany 5-Year Note Auction)
|低级别
|2.27%
|
2.21%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.27%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
德意志联邦共和国财政机构通过发行名义有息德国政府债券，如联邦国库券、联邦票据和联邦债券，计划和组织联邦预算及其专项基金的融资。发行此类证券时，发行人承诺每年支付固定利息（息票），并在期限届满时按面值偿还债务。因为利息一年只支付一次，所以在购销中包括应计利息。债券倾向于有更长的期限。由于这些证券的定期利息支付在债券期限内通常是固定的，因此它们的发行价格或交易价格被用来确定当前的市场利率。
如果由于货币和/或发行人的原因，证券作为投资形式的吸引力增加，其发行或交易价格上升，利率下降。购买此类证券时投资者承担的风险可以被描述为价格风险（如果想在期限结束前出售证券）、利率风险（市场利率的变化会影响市场价格）、信用风险（发行人可能破产或延迟或暂停利息或还款）、汇率风险（当购买不同发行货币的证券时）。
“Bundesobligationen”是由德意志联邦共和国发行的债券。在可控的5年期限内，德国政府债券缩小了短期和长期德国政府债券之间的差距。
在大多数情况下，利率上升可能先于经济增长，而利率下降可能被视为预示着经济放缓。由于德国是欧盟财政实力最强的成员国，这可能对欧元汇率产生相应的影响。
最后值:
真实值
"德国5年期国债拍卖 (Germany 5-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件