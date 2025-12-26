德意志联邦共和国财政机构通过发行名义有息德国政府债券，如联邦国库券、联邦票据和联邦债券，计划和组织联邦预算及其专项基金的融资。发行此类证券时，发行人承诺每年支付固定利息（息票），并在期限届满时按面值偿还债务。因为利息一年只支付一次，所以在购销中包括应计利息。债券倾向于有更长的期限。由于这些证券的定期利息支付在债券期限内通常是固定的，因此它们的发行价格或交易价格被用来确定当前的市场利率。

如果由于货币和/或发行人的原因，证券作为投资形式的吸引力增加，其发行或交易价格上升，利率下降。购买此类证券时投资者承担的风险可以被描述为价格风险（如果想在期限结束前出售证券）、利率风险（市场利率的变化会影响市场价格）、信用风险（发行人可能破产或延迟或暂停利息或还款）、汇率风险（当购买不同发行货币的证券时）。

“Bundesobligationen”是由德意志联邦共和国发行的债券。在可控的5年期限内，德国政府债券缩小了短期和长期德国政府债券之间的差距。

在大多数情况下，利率上升可能先于经济增长，而利率下降可能被视为预示着经济放缓。由于德国是欧盟财政实力最强的成员国，这可能对欧元汇率产生相应的影响。

