德国居民消费价格指数(CPI)衡量的是所有商品和服务的平均价格发展，如食品、汽车或维修和私人家庭以及外国游客在德国消费的租金。它在评估通货膨胀、真实经济增长、薪资沟通和国民核算紧缩方面发挥着核心作用。

该计算是基于一个购物篮，其中包含600种最高等级商品，且这些商品保持5年不变，且更频繁地选择价格代表。与互联网价格一样，每个月手动收集超过30万个体价格，部分在本地，部分集中在中央。这600种商品中的每一种都以支出份额进行加权，支出份额约记录为6万消费者，并转换为平均值。

指数的变化按百分比计算。它可以从消费者的角度理解为一般价格变化率，并根据以下公式进行计算： （100 *新指数级别/旧指数级别）- 100

居民消费价格指数月率m/m反映的是与上一月份相比，参考月份的价格变化百分比。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀和货币稳定性的重要工具，也是衡量工资水平的标尺，并被纳入GDP计算中。如果该指数值增加，通常会对本国货币产生积极影响。

最后值: