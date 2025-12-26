经济日历部分

德国居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
价格
中级别 -0.2%
-0.2%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.3%
-0.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
德国居民消费价格指数(CPI)衡量的是所有商品和服务的平均价格发展，如食品、汽车或维修和私人家庭以及外国游客在德国消费的租金。它在评估通货膨胀、真实经济增长、薪资沟通和国民核算紧缩方面发挥着核心作用。

该计算是基于一个购物篮，其中包含600种最高等级商品，且这些商品保持5年不变，且更频繁地选择价格代表。与互联网价格一样，每个月手动收集超过30万个体价格，部分在本地，部分集中在中央。这600种商品中的每一种都以支出份额进行加权，支出份额约记录为6万消费者，并转换为平均值。

指数的变化按百分比计算。它可以从消费者的角度理解为一般价格变化率，并根据以下公式进行计算： （100 *新指数级别/旧指数级别）- 100

居民消费价格指数月率m/m反映的是与上一月份相比，参考月份的价格变化百分比。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀和货币稳定性的重要工具，也是衡量工资水平的标尺，并被纳入GDP计算中。如果该指数值增加，通常会对本国货币产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2025 序言。
-0.2%
0.3%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
10月 2025 序言。
0.3%
0.3%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
8月 2025 序言。
0.1%
0.4%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
7月 2025 序言。
0.3%
-0.1%
0.0%
6月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
6月 2025 序言。
0.0%
0.0%
0.1%
5月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2025 序言。
0.1%
0.4%
0.4%
4月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
4月 2025 序言。
0.4%
0.2%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
3月 2025 序言。
0.3%
0.0%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2025 序言。
0.4%
-0.1%
-0.2%
1月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2025 序言。
-0.2%
0.1%
0.4%
12月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
12月 2024 序言。
0.4%
0.2%
-0.2%
11月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2024 序言。
-0.2%
0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2024 序言。
0.4%
0.0%
0.0%
9月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
9月 2024 序言。
0.0%
-0.3%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
8月 2024 序言。
-0.1%
0.4%
0.3%
7月 2024
0.3%
0.3%
0.3%
7月 2024 序言。
0.3%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.1%
0.1%
6月 2024 序言。
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2024
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2024 序言。
0.1%
0.3%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2024 序言。
0.5%
0.2%
0.4%
3月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
3月 2024 序言。
0.4%
0.3%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2024 序言。
0.4%
0.1%
0.2%
1月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1月 2024 序言。
0.2%
0.3%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
0.1%
12月 2023 序言。
0.1%
-0.2%
-0.4%
11月 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
11月 2023 序言。
-0.4%
-0.1%
0.0%
10月 2023
0.0%
0.0%
0.0%
123456789
您的嵌入代码