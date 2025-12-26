CESifo集团由经济研究中心(CES)、ifo研究所和CESifo GmbH（慕尼黑经济研究促进协会）组成，是欧洲经济研究领域中独一无二的研究集团。据Leibniz（莱布尼兹）协会参议院，柏林各学科德国研究机构协会，是欧洲领先的经济研究机构之一。服务范围从国际公认的服务产品，如ifo商业气候指数到国际公认的青年科学家的研究、推广，以及众多广泛发表的对国家和欧洲政治辩论的贡献。

ifo研究所按月确定ifo商业气候指数。该指数基于来自制造业、建筑业、批发和零售业的约7000份月度报告。公司被要求报告他们对未来六个月的预期（ifo商业展望）。他们可以将他们对未来六个月的商业预期标注为“更有利”、“稳定”或“不太有利”。预期的余额值是回答“更有利”和“不太有利”的百分比之差。

若要计算经济前景的指数值，余额均增加200，并标准化为基准年（目前为2015年）的平均值：

指数值 = 100 * (当月余额 + 200) / (基准年平均余额 + 200)。

高于预期的数值被认为有利于欧元汇率，而较低的数值被认为对欧元汇率不利。

最后值: