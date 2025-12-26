对于按月计算的出口物价指数，价格以欧元计算（外币按各自汇率换算），这是由海外采购方从德国边境口岸发生的，而不是标价。从商业角度来看，这样的价格给予FOB（离岸价格），这不仅表明是价格收集的地方,还是国内卖方承担成本的口岸，外国买家承担从这一点开始的成本和风险。价格不包括如增值税和消费税等公共收费。出口价格围绕着6,100名价格代表的4,800报告点以欧元进行收集。外币在月中旬按各自的欧元汇率兑换。

该指数可描述为对一种有代表性的出口商品（即所谓的价格代表）所形成的单个价格变化数字的加权平均数。所选商品的指数权重以相应基准年对外贸易统计数字的对应进口值为基础。

单个价格系列以基准年为标准(= 100)。对于一些世界贸易商品–如谷物和金属–也使用国际股票交易所的报价。为确保单个价格系列的月度值只反映“纯”的价格变动，调整程序用于质量变更。

该指数根据所谓的Laspeyres公式计算。这意味着在指数转换到新基准年之前，当前基年的加权数值保持不变。下一个基准年将是2020年，最近基年为2010年。

出口物价指数月率m/m衡量的是与上一月份相比，每个月的价格变动。

出口物价指数和进口物价指数用于计算贸易情况，这是衡量一个经济体在国际竞争中经济实力的指标。如果出口物价指数高于进口物价指数，则贸易情况得到改善。这被视为对经济有利，可以对货币报价产生积极影响。

