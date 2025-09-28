Ekonomik Takvim
İsveç Kayıtlı İşsizlik Oranı (Sweden Registered Unemployment Rate)
|Düşük
|7.0%
|7.4%
|
7.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|7.0%
|
7.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Kayıtlı İşsizlik Oranı, ülkenin iş gücü hizmeti tarafından aylık olarak yayınlanır. Bu oran, şu anda işsiz olan ekonomik olarak aktif İsveç yerleşiklerinin payını yansıtmaktadır. Gösterge, çalışma çağındaki toplam nüfusun yüzdesi olarak hesaplanır. İstatistikler sadece resmi olarak ülkenin istihdam hizmetine kayıtlı olan ve işsizlik sigortası ödemeleri alan kişileri içerir.
İş gücü piyasası rakamları en önemli ekonomik göstergeler arasındadır. Bununla birlikte, ekonomik kalkınmayı göstermede birkaç ay geç kalırlar, bu nedenle bir gelişmeyi göstermek yerine onaylarlar. Ama yine de, işsizlik oranındaki bir düşüş SEK üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Kayıtlı İşsizlik Oranı (Sweden Registered Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
