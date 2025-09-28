İsveç Kayıtlı İşsizlik Oranı, ülkenin iş gücü hizmeti tarafından aylık olarak yayınlanır. Bu oran, şu anda işsiz olan ekonomik olarak aktif İsveç yerleşiklerinin payını yansıtmaktadır. Gösterge, çalışma çağındaki toplam nüfusun yüzdesi olarak hesaplanır. İstatistikler sadece resmi olarak ülkenin istihdam hizmetine kayıtlı olan ve işsizlik sigortası ödemeleri alan kişileri içerir.

İş gücü piyasası rakamları en önemli ekonomik göstergeler arasındadır. Bununla birlikte, ekonomik kalkınmayı göstermede birkaç ay geç kalırlar, bu nedenle bir gelişmeyi göstermek yerine onaylarlar. Ama yine de, işsizlik oranındaki bir düşüş SEK üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

