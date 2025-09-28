Ekonomik Takvim
İsveç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Orta
|1.1%
|0.7%
|
0.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.3%
|
1.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. TÜFE, fiyat değişimini mal ve hizmetlerin son tüketicilerini temsil eden hanehalkının perspektifinden yansıtır ve bu nedenle endeks, tüm özel yurt içi tüketim için fiyat değişimini göstermektedir.
TÜFE, faiz oranlarını, vergi teşviklerini, maaşları ve devlet yardımlarını etkileyebilecek ulusal enflasyonun kilit bir göstergesidir. Göstergede büyüme SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
