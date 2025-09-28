İsveç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. TÜFE, fiyat değişimini mal ve hizmetlerin son tüketicilerini temsil eden hanehalkının perspektifinden yansıtır ve bu nedenle endeks, tüm özel yurt içi tüketim için fiyat değişimini göstermektedir.

TÜFE, faiz oranlarını, vergi teşviklerini, maaşları ve devlet yardımlarını etkileyebilecek ulusal enflasyonun kilit bir göstergesidir. Göstergede büyüme SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: