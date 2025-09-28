İsveç Özel Sektör Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki özel şirketlerin sanayi, hizmet ve inşaat sektöründe ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, sadece üretilen mal ve hizmetlerin nihai hacmini değil, özel sektördeki tüm üretimi gösterir.

Üretime ilişkin bilgiler GSYİH hesaplamasına dahil edilir ve aynı zamanda bu bilgiler sanayi ve hizmet sektöründeki üretimden elde edilen net ciroyu ve ticaret marjını (perakende mal satışlarından elde edilen gelirler eksi giderler) yansıtır.

Üretimde büyüme olumlu bir faktördür, bu nedenle beklenenden daha yüksek değerler SEK için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: