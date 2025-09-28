İsveç Hanehalkı Tüketimi (Yıllık), söz konusu aydaki İsveçli haneler tarafından satın alınan dayanıklı mallar (ev aletleri, arabalar vb.) dahil olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Tüketim değişiminin yıldan yıla tahmin edilmesi, uzun vadeli tüketim trendlerinin değerlendirilmesini mümkün kılar.

Hanehalkı tüketimi harcamaya dayalı GSYİH'nın önemli bir parçasıdır ve ekonomik büyümenin bir bileşenidir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: