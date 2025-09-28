Ekonomik Takvim
İsveç Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) (Sweden Household Consumption y/y)
|Düşük
|2.4%
|
2.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
2.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Hanehalkı Tüketimi (Yıllık), söz konusu aydaki İsveçli haneler tarafından satın alınan dayanıklı mallar (ev aletleri, arabalar vb.) dahil olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Tüketim değişiminin yıldan yıla tahmin edilmesi, uzun vadeli tüketim trendlerinin değerlendirilmesini mümkün kılar.
Hanehalkı tüketimi harcamaya dayalı GSYİH'nın önemli bir parçasıdır ve ekonomik büyümenin bir bileşenidir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsveç Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) (Sweden Household Consumption y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
