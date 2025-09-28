Ekonomik Takvim
İsveç İşsizlik Oranı (Sweden Unemployment Rate)
|Düşük
|8.4%
|8.2%
|
8.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|8.8%
|
8.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç İşsizlik Oranı, halihazırda işsiz olanların 15 ile 74 yaş arasındaki toplam sivil iş gücüne oranını yansıtır. Endeks, 18.000'den fazla kişinin katıldığı aylık telefon anketine göre hesaplanmaktadır.
İşsizlik artışı iş gücü piyasasında bir düşüşün göstergesidir ve ülke ekonomisi için kötüdür. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir değer SEK fiyatları için olumsuz olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç İşsizlik Oranı (Sweden Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
