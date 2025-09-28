Ekonomik Takvim
İsveç Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) (Aylık) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Düşük
|-0.3%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Harmonize TÜFE (HICP) (Aylık), nihai hanehalkı tüketimine yönelik söz konusu aydaki tüketici sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Veriler, ortak Avrupa kurallarına göre toplanır ve Avrupa geneline harmonize hale getirilir. Bu yaklaşım, endeksin farklı Avrupa ülkelerinde uyumluluğunu sağlar.
Beklenenden daha yüksek bir değer genellikle İsveç kronu fiyatları için olumlu olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsveç Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) (Aylık) (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
