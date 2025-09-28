Cari Hesap, İsveç'te yerleşik ile yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin sistematik bir veri olan ödemeler dengesinin bir parçasıdır. Cari hesap fazlası net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa neden olur. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti olarak, bazıları da bir güç işareti olarak yorumlar.

Genel olarak, cari hesapta artış veya beklentilerin üzerindeki bir değer SEK için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: