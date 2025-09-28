Ekonomik Takvim
İsveç Cari Hesap (Sweden Current Account)
|Düşük
|Kr84.5 B
|Kr120.4 B
|
Kr125.4 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap, İsveç'te yerleşik ile yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin sistematik bir veri olan ödemeler dengesinin bir parçasıdır. Cari hesap fazlası net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa neden olur. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti olarak, bazıları da bir güç işareti olarak yorumlar.
Genel olarak, cari hesapta artış veya beklentilerin üzerindeki bir değer SEK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Cari Hesap (Sweden Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
