İsveç İşletme Stokları Değişimi (Sweden Business Inventories Change)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Statistics Sweden (SCB)
Sektör:
İş
Düşük Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Kr​1.964 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
