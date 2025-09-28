Ekonomik Takvim
İsveç Sanayi Üretimi (Yıllık) (Sweden Industrial Production y/y)
|Düşük
|3.8%
|6.6%
|
14.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
3.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Sanayi Üretimi Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki özel şirketler tarafından gerçekleştirilen sanayi üretiminin miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge hesaplaması imalat, madencilik, rafinaj, enerji üretimi ve diğerleri dahil tüm üretim sektörlerini kapsamaktadır.
İsveç sanayi üretiminde büyüme olumlu bir faktördür ve SEK fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Sanayi Üretimi (Yıllık) (Sweden Industrial Production y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
