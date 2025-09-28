Silf/Swedbank Bileşik PMI 2019'dan beri yayınlanmaktadır. İmalat ve Hizmet PMI'larına dayanılarak hesaplanan bileşik bir göstergedir. Bileşik endeks, ülkenin ekonomik durumunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve GSYİH büyümesi ile iyi bir şekilde korelasyon gösterir. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

Bileşik PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve SEK için olumlu olarak görülebilir.

