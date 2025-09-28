TakvimBölümler

Silf/Swedbank Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Silf/Swedbank
Sektör:
İş
Düşük 53.9
50.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
53.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Silf/Swedbank Bileşik PMI 2019'dan beri yayınlanmaktadır. İmalat ve Hizmet PMI'larına dayanılarak hesaplanan bileşik bir göstergedir. Bileşik endeks, ülkenin ekonomik durumunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve GSYİH büyümesi ile iyi bir şekilde korelasyon gösterir. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

Bileşik PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve SEK için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Silf/Swedbank Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.9
50.3
Tem 2025
50.3
51.5
Haz 2025
51.5
50.3
May 2025
50.3
50.6
Mar 2025
50.6
51.3
Şub 2025
51.5
50.9
Oca 2025
50.9
51.7
Ara 2024
51.7
51.8
Kas 2024
51.7
53.1
Eki 2024
53.0
49.6
Eyl 2024
49.7
52.5
Ağu 2024
52.8
52.5
Tem 2024
52.5
52.4
Haz 2024
52.3
51.0
May 2024
50.8
49.1
Nis 2024
49.0
53.0
Mar 2024
52.8
50.6
Şub 2024
50.1
50.2
Oca 2024
50.5
49.8
Ara 2023
49.7
48.6
Kas 2023
48.5
47.8
Eki 2023
47.7
45.4
Eyl 2023
45.4
47.6
Ağu 2023
48.1
51.9
Tem 2023
51.3
45.7
Haz 2023
45.8
46.8
May 2023
47.6
49.0
Nis 2023
52.7
49.3
Mar 2023
47.8
46.1
Şub 2023
46.1
49.9
Oca 2023
49.9
51.0
Ara 2022
51.0
51.9
Kas 2022
51.9
54.0
Eki 2022
54.0
53.5
Eyl 2022
53.5
56.9
Ağu 2022
56.9
56.5
Tem 2022
57.2
59.9
Haz 2022
60.3
64.6
May 2022
64.6
64.5
Nis 2022
64.4
61.2
Mar 2022
63.1
65.0
Şub 2022
65.3
66.8
Oca 2022
66.9
65.9
Ara 2021
65.8
67.1
Kas 2021
67.2
66.9
Eki 2021
67.0
68.2
Eyl 2021
68.2
63.7
Ağu 2021
63.4
67.8
Tem 2021
68.0
67.2
Haz 2021
66.9
69.8
12
