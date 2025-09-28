Ekonomik Takvim
Silf/Swedbank Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|53.9
|
50.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
53.9
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Silf/Swedbank Bileşik PMI 2019'dan beri yayınlanmaktadır. İmalat ve Hizmet PMI'larına dayanılarak hesaplanan bileşik bir göstergedir. Bileşik endeks, ülkenin ekonomik durumunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve GSYİH büyümesi ile iyi bir şekilde korelasyon gösterir. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.
Bileşik PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve SEK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Silf/Swedbank Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın