İsveç Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık), söz konusu ay boyunca İsveç'te özel şirketler tarafından alınan yeni sipariş miktarının bir önceki aya kıyasla değişimini belirtir. Gösterge; imalat, madencilik, rafinaj, enerji üretimi ve diğerleri dahil olmak üzere İsveç üretiminin tüm sektörlerindeki siparişleri yansıtmaktadır.

Sanayi siparişleri gelecekteki üretim hacimlerini yansıtır, bu nedenle endeks önde gelen bir üretim göstergesi olarak kabul edilir. Beklenenden daha yüksek bir değer SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: