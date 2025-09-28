Ekonomik Takvim
İsveç Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) (Sweden Industrial New Orders m/m)
|Düşük
|0.9%
|0.8%
|
-2.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-4.5%
|
0.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık), söz konusu ay boyunca İsveç'te özel şirketler tarafından alınan yeni sipariş miktarının bir önceki aya kıyasla değişimini belirtir. Gösterge; imalat, madencilik, rafinaj, enerji üretimi ve diğerleri dahil olmak üzere İsveç üretiminin tüm sektörlerindeki siparişleri yansıtmaktadır.
Sanayi siparişleri gelecekteki üretim hacimlerini yansıtır, bu nedenle endeks önde gelen bir üretim göstergesi olarak kabul edilir. Beklenenden daha yüksek bir değer SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) (Sweden Industrial New Orders m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
