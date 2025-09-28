Ekonomik Takvim
İsveç Sabit Faiz Oranlı Tüketici Fiyat Endeksi (CPIF) (Aylık) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)
|Düşük
|-0.2%
|0.2%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
-0.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Sabit Faiz Oranlı Tüketici Fiyat Endeksi (CPIF) (Aylık), ana TÜFE hesaplaması için kullanılan veriler temel alınarak hesaplanır. Ancak, para politikasındaki değişikliklerin direkt etkisi hesaplama dışındadır. Riksbank'ın para politikasının ipotek oranlarındaki değişiklikler yoluyla TÜFE'yi etkilediğine inanılmaktadır. Ancak, bu değişiklikler altta yatan enflasyonist baskı ile bağlantılı değildir.
Riksbank CPIF'i enflasyon hedefi için hedef değişken olarak kullanmaktadır, çünkü bu endeks ana enflasyon trendlerinin daha doğru bir yansımasını sağlamaktadır. Endekste büyüme SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Sabit Faiz Oranlı Tüketici Fiyat Endeksi (CPIF) (Aylık) (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın