İsveç Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) (Sweden Capacity Utilization q/q)

İsveç
SEK, İsveç kronu
Statistics Sweden (SCB)
İş
Düşük 0.4% 0.0%
0.6%
Önceki
-0.4%
0.4%
Önceki
İsveç Kapasite Kullanımı (Çeyreklik), İsveç sanayi sektöründeki üç aylık kapasite kullanım dinamiklerini yansıtır. Üretimdeki büyümenin ve üretilen mallara olan talebin bir göstergesi olarak hizmet eder. Yüksek kapasite kullanımı, yüksek üretim seviyeleri ve istihdam ile ilişkilidir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

"İsveç Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) (Sweden Capacity Utilization q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
0.4%
0.0%
0.6%
1 Q 2025
0.5%
-0.1%
0.5%
4 Q 2024
0.7%
-0.2%
-1.4%
3 Q 2024
-0.9%
0.1%
-0.3%
2 Q 2024
0.6%
0.3%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
-0.2%
-1.3%
4 Q 2023
-1.3%
0.6%
-0.8%
3 Q 2023
-0.5%
0.1%
-0.1%
2 Q 2023
0.6%
0.1%
0.8%
1 Q 2023
0.8%
-0.3%
-0.4%
4 Q 2022
-0.1%
0.3%
-1.0%
3 Q 2022
-0.9%
-0.3%
0.6%
2 Q 2022
0.8%
0.2%
0.2%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
4 Q 2021
0.1%
-0.6%
-0.4%
3 Q 2021
-0.7%
1.4%
1.5%
2 Q 2021
1.6%
4.8%
1.8%
1 Q 2021
1.4%
5.1%
1.9%
4 Q 2020
1.7%
1.2%
3.8%
3 Q 2020
4.4%
-5.6%
-6.7%
2 Q 2020
-6.3%
0.2%
-0.3%
1 Q 2020
-0.2%
1.7%
-1.9%
4 Q 2019
-2.1%
-0.4%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
2 Q 2019
0.0%
0.3%
1 Q 2019
0.5%
-0.5%
4 Q 2018
-0.6%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.5%
2 Q 2018
0.6%
-0.7%
1 Q 2018
-0.4%
-0.3%
4 Q 2017
-0.3%
0.2%
3 Q 2017
0.2%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.6%
1 Q 2017
0.4%
1.0%
4 Q 2016
1.0%
-0.6%
3 Q 2016
-0.3%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.6%
1 Q 2016
0.9%
-0.4%
4 Q 2015
-0.4%
-1.0%
3 Q 2015
-1.0%
-0.3%
2 Q 2015
1.0%
0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
-0.4%
3 Q 2014
-0.2%
