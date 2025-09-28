Ekonomik Takvim
Sveriges Riksbank Faiz Oranı Kararı (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)
|Orta
|1.75%
|
2.00%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
1.75%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Riksbank Faiz Oranı Kararı, İsveç kronu fiyatlarını etkileyen önemli olaylardan biridir. Repo oranı, özel bankaların yedi günlük bir süre için Riksbank'tan borç para aldığı ya da Riksbank'a para yatırdığı faiz oranıdır.
Banka tarafından alınan her bir faiz oranı kararı, ulusal para biriminin fiyatlarını doğrudan etkilemektedir (özellikle oranın değiştiği durumlarda). Oranı artırma kararı genellikle SEK fiyatlarında artışa yol açar.
Son değerler:
açıklanan veri
"Sveriges Riksbank Faiz Oranı Kararı (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
