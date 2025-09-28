Ekonomik Takvim
İsveç Özel Sektör Üretimi (Aylık) (Sweden Private Sector Production m/m)
|Düşük
|-1.7%
|
2.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-1.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Özel Sektör Üretimi (Aylık), söz konusu aydaki özel şirketlerin sanayi, hizmet ve inşaat sektöründe ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, erken veri sağladığı için sadece üretilen mal ve hizmetlerin nihai hacmini değil, özel sektördeki tüm üretimi gösterir.
Üretime ilişkin bilgiler GSYİH hesaplamasına dahil edilir ve aynı zamanda bu bilgiler sanayi ve hizmet sektöründeki üretimden elde edilen net ciroyu ve ticaret marjını (perakende mal satışlarından elde edilen gelirler eksi giderler) yansıtır.
Üretimde büyüme, sağlıklı ülke ekonomisini ve olumlu iş ortamını yansıtır, bu nedenle beklenenden daha yüksek değerler SEK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsveç Özel Sektör Üretimi (Aylık) (Sweden Private Sector Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
