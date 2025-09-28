TakvimBölümler

Silf/Swedbank Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Silf/Swedbank
Sektör:
İş
Düşük 53.4 50.7
48.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.0
53.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İsveç Silf/Swedbank Hizmet PMI, hizmet sektörü şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanarak hesaplanan, İsveç ekonomisindeki konjonktür dalgalarının bir göstergesidir. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

PMI, üretim ve enflasyonun öncü bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır ve bu nedenle analistler arasında popülerdir. Hizmet PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve kron için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Silf/Swedbank Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.4
50.7
48.8
Tem 2025
48.8
52.0
54.6
Haz 2025
54.6
49.7
50.8
May 2025
50.8
50.1
49.4
Mar 2025
49.4
51.0
50.5
Şub 2025
50.8
51.5
50.1
Oca 2025
50.1
49.7
51.4
Ara 2024
51.4
50.2
51.0
Kas 2024
50.9
49.7
53.1
Eki 2024
52.9
49.7
48.9
Eyl 2024
49.1
54.2
52.4
Ağu 2024
52.9
53.2
53.8
Tem 2024
53.8
49.9
52.2
Haz 2024
51.8
50.4
49.8
May 2024
49.5
51.0
48.0
Nis 2024
48.1
51.7
54.1
Mar 2024
53.9
50.5
51.2
Şub 2024
50.5
53.7
51.5
Oca 2024
51.8
49.0
50.3
Ara 2023
50.0
51.5
48.5
Kas 2023
48.3
51.5
48.5
Eki 2023
48.5
51.1
46.1
Eyl 2023
46.3
51.1
48.4
Ağu 2023
49.0
49.7
53.4
Tem 2023
52.7
47.2
45.9
Haz 2023
46.1
47.1
49.2
May 2023
50.2
46.7
50.6
Nis 2023
50.5
45.5
49.9
Mar 2023
48.6
48.2
45.7
Şub 2023
45.7
51.9
51.0
Oca 2023
51.0
53.6
53.0
Ara 2022
53.0
55.6
54.3
Kas 2022
54.3
54.3
56.9
Eki 2022
56.9
55.9
55.1
Eyl 2022
55.1
58.8
59.4
Ağu 2022
59.4
60.9
58.1
Tem 2022
58.8
65.6
62.3
Haz 2022
62.8
68.4
68.2
May 2022
68.2
67.0
68.2
Nis 2022
68.1
66.8
62.9
Mar 2022
65.3
68.6
67.7
Şub 2022
68.0
68.2
68.6
Oca 2022
68.6
68.3
67.4
Ara 2021
67.3
68.6
68.7
Kas 2021
68.7
69.1
68.0
Eki 2021
68.0
72.4
69.6
Eyl 2021
69.6
66.4
65.1
Ağu 2021
64.7
71.8
69.1
Tem 2021
69.1
71.2
67.9
Haz 2021
67.4
69.6
71.3
123
