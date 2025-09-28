Ekonomik Takvim
Silf/Swedbank Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|53.4
|50.7
|
48.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|51.0
|
53.4
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Silf/Swedbank Hizmet PMI, hizmet sektörü şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanarak hesaplanan, İsveç ekonomisindeki konjonktür dalgalarının bir göstergesidir. Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, genellikle satın alma yöneticileri diğer şirket çalışanlarından daha önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.
PMI, üretim ve enflasyonun öncü bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır ve bu nedenle analistler arasında popülerdir. Hizmet PMI'da artış, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve kron için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Silf/Swedbank Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın