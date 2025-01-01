DokümantasyonBölümler
X_Offset (Get Yöntemi)

"X-Konumu" özelliğinin değerini alır (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin X koordinatı).

int  X_Offset() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "X-Konumu" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

X_Offset (Set Yöntemi)

"X-Konumu" özelliğinin değerini ayarlar (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin X koordinatı). Değer, orjinal resmin sol üst köşesine göre, piksel bazında ayarlanır.

bool  X_Offset(
   int  X      // yeni değer
   )

Parametreler

X

[in]  "X-Konumu" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.