Y_Distance (Get Yöntemi)

"Y Uzaklığı" özelliğinin değerini alır.

int  Y_Distance() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Y Uzaklığı" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Y_Distance (Set Yöntemi)

"Y Uzaklığı" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Y_Distance(
   int  Y      // yeni değer
   )

Parametreler

Y

[in]  "Y Uzaklığı" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.