Y_Distance (Get Yöntemi) "Y Uzaklığı" özelliğinin değerini alır. int Y_Distance() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Y Uzaklığı" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar. Y_Distance (Set Yöntemi) "Y Uzaklığı" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Y_Distance( int Y // yeni değer ) Parametreler Y [in] "Y Uzaklığı" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. X_Distance X_Offset