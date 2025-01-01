- Create
Y_Offset (Get Yöntemi)
"Y-Konumu" özelliğinin değerini alır (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin Y koordinatı).
int Y_Offset() const
Dönüş değeri
Sınıf örneğine atanan nesnenin "X-Konumu" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.
Y_Offset (Set Yöntemi)
"Y-Konumu" özelliğinin değerini ayarlar (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin Y koordinatı). Değer, orjinal resmin sol üst köşesine göre, piksel bazında ayarlanır.
bool Y_Offset(
Parametreler
Y
[in] "Y-Konumu" özelliği için yeni değer.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.