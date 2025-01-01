文档部分
CChartObjectBmpLabel

CChartObjectBmpLabel 类用于简便地访问 "位图标签" 图形对象属性。

描述

CChartObjectBmpLabel 类可供访问 "位图标签" 对象属性。

声明

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

类方法

创建

 

创建

创建图形对象 "位图标签"

属性

 

X_Distance

获取/设置 属性 "X_距离"

Y_Distance

获取/设置 属性 "Y_距离"

X_Offset

获取/设置 属性 "X_偏移"

Y_Offset

获取/设置 属性 "Y_偏移"

Corner

获取/设置 属性 "边角"

X_Size

获取/设置 属性 "X_大小"

Y_Size

获取/设置 属性 "Y_大小"

BmpFileOn

获取/设置 "BmpFileOn" 属性的按钮状态 (按下)

BmpFileOff

获取/设置 "BmpFileOff" 属性的按钮状态 (释放)

状态

获取/设置 "按钮状态" 属性 (按下/释放)

Time

时间坐标变化的 "存根"

Price

价格坐标变化的 "存根"

输入/输出

 

virtual Save

写文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

参阅

对象类型, 对象属性, 图表角度, 图形对象