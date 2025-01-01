- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectBmpLabel
CChartObjectBmpLabel 类用于简便地访问 "位图标签" 图形对象属性。
描述
CChartObjectBmpLabel 类可供访问 "位图标签" 对象属性。
声明
|
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
标称库文件
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
|
继承体系
CChartObjectBmpLabel
类方法
|
创建
|
|
创建图形对象 "位图标签"
|
属性
|
|
获取/设置 属性 "X_距离"
|
获取/设置 属性 "Y_距离"
|
获取/设置 属性 "X_偏移"
|
获取/设置 属性 "Y_偏移"
|
获取/设置 属性 "边角"
|
获取/设置 属性 "X_大小"
|
获取/设置 属性 "Y_大小"
|
获取/设置 "BmpFileOn" 属性的按钮状态 (按下)
|
获取/设置 "BmpFileOff" 属性的按钮状态 (释放)
|
获取/设置 "按钮状态" 属性 (按下/释放)
|
时间坐标变化的 "存根"
|
价格坐标变化的 "存根"
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
写文件的虚方法
|
virtual Load
|
从文件读取的虚方法
|
virtual Type
|
标识的虚方法
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
参阅