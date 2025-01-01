MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectBmpLabelState CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType State (Get Method) "Durum" özelliğinin değerini alır. bool State() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Durum" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. State (Set Method) "Durum" özelliği için yeni değer ayarlar. bool State( bool state // yeni durum değeri ) Parametreler state [in] "Durum" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. BmpFileOff Time