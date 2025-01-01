DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectBmpLabelState 

State (Get Method)

"Durum" özelliğinin değerini alır.

bool  State() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Durum" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

State (Set Method)

"Durum" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  State(
   bool  state      // yeni durum değeri
   )

Parametreler

state

[in]  "Durum" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.