MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasCreate 

Create

チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。

virtual bool  Create(
  const string      name,                                // 名称
  const int          width,                                // 幅
  const int          height,                              // 高さ
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // フォーマット
  );

パラメータ

name

[in]  グラフィックリソース名のベースリソース名は、擬似乱数列を追加することにより、作成時に生成されます。

[in]  X 軸に沿ったピクセル単位での幅

height

[in]  Y 軸に沿ったピクセル単位での高さ

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false