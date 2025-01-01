ДокументацияРазделы
Create

Создает графический ресурс без привязки к объекту чарта.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // имя
   const int          width,                                // ширина
   const int          height,                               // высота
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // формат
   );

Параметры

name

[in]  Основание для имени графического ресурса. Имя ресурса формируется при создании путем добавления псевдослучайной строки.

width

[in]  Ширина (размер по оси X) в пикселях.

height

[in]  Высота (размер по оси Y) в пикселях.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе false