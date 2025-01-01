DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasCreate 

Create

Erstellt eine grafische Ressource ohne Bindung an das Objekt des Charts.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // Name
   const int          width,                                // Breite
   const int          height,                               // Höhe
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // Format
   );

Parameter

name

[in]  Die Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Ressourcenname wird durch Hinzufügen einer pseudo-zufälligen Zeichenfolge während Erstellung gebildet.

width

[in]  Die Breite (Größe entlang der Achse X) in Pixel.

height

[in]  Die Höhe (Größe entlang der Achse Y) in Pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Farbeverarbeitungsmethode. Lesen Sie mehr darüber in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.