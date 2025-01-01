Create

Erstellt eine grafische Ressource ohne Bindung an das Objekt des Charts.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parameter

name

[in] Die Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Ressourcenname wird durch Hinzufügen einer pseudo-zufälligen Zeichenfolge während Erstellung gebildet.

width

[in] Die Breite (Größe entlang der Achse X) in Pixel.

height

[in] Die Höhe (Größe entlang der Achse Y) in Pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Farbeverarbeitungsmethode. Lesen Sie mehr darüber in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.