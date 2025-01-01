- Attach
Create
Crée une ressource graphique sans la liér à l'objet Graphique (chart).
|
virtual bool Create(
Paramètres
name
[in] Base du nom d'une ressource graphique. Un nom de ressource est généré à la création en ajoutant une chaîne pseudo-aléatoire.
width
[in] Largeur (taille selon l'axe X) en pixels.
height
[in] Hauteur (taille selon l'axe Y) en pixels.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon