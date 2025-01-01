DocumentationSections
Crée une ressource graphique sans la liér à l'objet Graphique (chart).

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nom
   const int          width,                                // largeur
   const int          height,                               // hauteur
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

Paramètres

name

[in]  Base du nom d'une ressource graphique. Un nom de ressource est généré à la création en ajoutant une chaîne pseudo-aléatoire.

width

[in]  Largeur (taille selon l'axe X) en pixels.

height

[in]  Hauteur (taille selon l'axe Y) en pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon