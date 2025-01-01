Create

Crée une ressource graphique sans la liér à l'objet Graphique (chart).

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Paramètres

name

[in] Base du nom d'une ressource graphique. Un nom de ressource est généré à la création en ajoutant une chaîne pseudo-aléatoire.

width

[in] Largeur (taille selon l'axe X) en pixels.

height

[in] Hauteur (taille selon l'axe Y) en pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Méthode de traitement de la couleur. Voir la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de traitement des couleurs.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon