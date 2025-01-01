DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasCreate 

Create

Crea un recurso gráfico sin enlazarlo a un objeto gráfico.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nombre
   const int          width,                                // anchura
   const int          height,                               // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre base de un recurso gráfico. En el momento de su creación, se crea un nombre de recurso añadiendo una cadena pseudoaleatoria.

width

[in]  Anchura (a lo largo del eje X) en píxeles.

height

[in]  Altura (a lo largo del eje Y) en píxeles.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de procesamiento del color. Consultar la descripción de la función ResourceCreate() para más información acerca de los métodos de procesamiento del color.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false