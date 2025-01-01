DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasCreate 

Create

Cria um recurso gráfico sem ligar a um objeto gráfico.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // name
   const int          width,                                // width
   const int          height,                               // height
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

Parâmetros

name

[in]  Base para o nome do recurso gráfico. Um nome de recurso é gerado durante a criação, adicionando uma seqüência pseudo aleatória.

width

[in]  Largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.

height

[in]  Altura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de processamento de cores. Veja a descrição da função ResourceCreate() para saber mais sobre os métodos de processamento de cores.

Valor de retorno

verdade - se bem sucedido, caso contrário - falso.