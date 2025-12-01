Trend Catalyst Pro
- Индикаторы
- Marco Scherer
- Версия: 1.0
Trend Catalyst Pro
Профессиональный мультитрендовый индикатор с 7-кратным подтверждением, умными оповещениями, обзором новостей и встроенной панелью для MetaTrader 5.
Trend Catalyst Pro объединяет сигналы семи проверенных рыночных индикаторов в один четкий балл. Вместо того чтобы анализировать каждый индикатор отдельно, вы получаете видимый результат на свече графика:
- Стрелки и текст, такие как "6/7 LONG" или "7/7 SHORT"
- Цветные свечи в зависимости от силы сигнала
- Панель, показывающая все значения в реальном времени
- Линия новостей, показывающая, когда может произойти следующее сильное движение из-за новостей
Цель ясна: Меньше догадок, больше объективного подтверждения, более четкие решения.
Как работает 7-балльная оценка тренда
Каждая свеча оценивается на основе семи компонентов. За каждое бычье условие начисляется балл на стороне Long; за каждое медвежье условие - балл на стороне Short. Результатом является оценка от 0 до 7.
Используются следующие:
ADX с +DI и −DI
ADX измеряет, присутствует ли вообще тренд. При значении выше 25 рынок считается "трендовым".
Если +DI выше −DI, один балл идет в бычьем направлении; если −DI сверху, это считается для Short.
Преимущество: Вы предпочтительно торгуете там, где действительно есть движение на рынке, вместо борьбы в боковых фазах.
CCI (Commodity Channel Index)
CCI выше 100 указывает на сильное давление покупателей, ниже −100 - на сильное давление продавцов.
Это отфильтровывает слабые контрдвижения и фокусируется на четких экстремумах.
DeMarker
DeMarker показывает, перекуплен или перепродан рынок, не ограничиваясь только ценами закрытия.
Значения выше 0.6 благоприятствуют Long, ниже 0.4 - Short.
Очень полезно для раннего распознавания поворотных точек до того, как они станут очевидными на ценовом графике.
ROC (Rate of Change)
ROC измеряет скорость изменения цены.
Если значение выше 100, доминирует восходящая динамика; если ниже - нисходящая динамика.
Это показывает, набирает тренд силу или теряет импульс.
MACD (основная линия)
MACD выше нуля означает, что краткосрочное среднее выше долгосрочного, что указывает на бычью среду.
MACD ниже нуля указывает на медвежьи рыночные фазы.
Это дает вам четкую картину среднесрочного тренда.
RSI
RSI выше 50 считается бычьим, ниже 50 - медвежьим.
Не простой трюк с перекупленностью/перепроданностью, а четкое разделение рыночных настроений.
AC (Awesome Accelerator)
Измеряет ускорение рынка.
Выше нуля означает, что доминирует положительная импульсная сила; ниже нуля доминирует нисходящий импульс.
Вы видите, набирает тренд силу или теряет её.
Чем больше этих компонентов указывают в одном направлении, тем выше балл и сильнее сигнал.
Визуальные сигналы непосредственно на графике
Стрелки для входов
Индикатор рисует стрелки Long и Short непосредственно на свече.
Рядом со стрелкой автоматически отображается балл, такой как "5/7", "6/7" или "7/7".
Вы определяете балл, при котором появляются стрелки, через MinScoreForArrow.
Окраска свечей по баллам
5 из 7, 6 из 7 и 7 из 7 отмечаются различными уровнями цвета на свече.
Вы узнаете с первого взгляда, насколько "сильным" является текущее подтверждение тренда, без необходимости читать цифры.
Умные оповещения, которые не спамят
Trend Catalyst Pro сохраняет последнее направление и последний балл запущенных оповещений. Новое оповещение отправляется только когда:
- Направление меняется с Long на Short или с Short на Long, или
- Балл становится сильнее в том же направлении, например с 5 на 6 или с 6 на 7.
Уведомления возможны в виде:
- Звука в терминале
- Push на мобильный
- Email, если желаете
Вы отдельно устанавливаете балл, при котором должно срабатывать оповещение (MinScoreForAlert). Это позволяет выборочно фильтровать только самые сильные сетапы.
Линия новостей и интеграция с календарем
Через встроенный календарь MQL5, Trend Catalyst Pro автоматически ищет предстоящие новостные события для желаемых вами валют.
- Вы устанавливаете минимальную важность: только средняя, высокая или обе.
- Вы определяете, какие валюты релевантны, например USD, EUR, GBP.
- Индикатор рисует вертикальную линию на месте следующей важной новости и показывает заголовок, валюту и время.
Таким образом, вы уже можете видеть на графике, когда это может стать критичным, и можете решить, действительно ли вы хотите войти перед новостями.
Панель с обзором в реальном времени
Панель показывает вам:
- Символ и таймфрейм
- Следующее новостное событие с оставшимся временем в минутах
- Отдельные значения ADX, CCI, DeMarker, ROC, MACD, RSI и AC, включая оценку
- Общий балл Бычий против Медвежьего
- Текущее состояние: сигнал Long, сигнал Short или Ожидание
При желании вы можете минимизировать панель, если предпочитаете чистый вид графика. Вы управляете позицией, размером и начальным состоянием через входные параметры.
Важные преимущества в практическом использовании
- Работает на любом рынке и любом таймфрейме
- Объединяет семь логических подтверждений в один четкий балл
- Экономит время, потому что вам не нужно проверять каждый индикатор отдельно
- Помогает блокировать чрезмерные эмоции и объективизировать решения
- Поддерживает как трендовых последователей, так и трейдеров пробоев и разворотов
Trend Catalyst Pro не отнимает у вас мышление, но предоставляет структурированную, объективную основу для вашей торговли. Те, кто хотят торговать систематически, нуждаются в четких критериях. Именно это и предоставляет этот индикатор.
Примечание
Trend Catalyst Pro - это индикатор для MetaTrader 5. Вы можете использовать его на любом символе и любом таймфрейме, от M1 до MN. Он подходит как для ручной торговли, так и в качестве логической основы для ваших собственных Expert Advisors.
Пользователь не оставил комментарий к оценке