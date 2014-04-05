Adaptive NeuroMatrix Trend — индикатор направления цены, использующий адаптивную матричную модель вместо типовых MA/RSI/MACD. Сигналы формируются по количественным характеристикам движения и объёмов. На графике — три состояния Buy / Flat / Sell; фиксация идёт по закрытию бара (без перерисовки), что упрощает проверку и разбор сделок.

Ключевые возможности



Собственная адаптивная модель вместо стандартных пакетов. Без опоры на классические трендовые, осцилляторные, волатильностные и объёмные индикаторы. Направление и сигналы рассчитываются матричной моделью на основе нескольких адаптивных методов анализа рыночных данных — один логичный источник сигналов.





Анти-импульсная фильтрация с проверкой по объёмам. Одиночные всплески цены и объёмов отсекаются до формирования окончательного сигнала. Сигналы фиксируются только по закрытию бара и не перерисовываются, дисциплинируя вход/выход и снижая влияние новостных «шипов».





Настройка в четыре шага: масштаб времени, чувствительность входа, жесткость анти-импульсного фильтра и коэффициент предикции. Быстрая адаптация под инструмент и таймфрейм.





Наглядная классификация. Синий — покупка, серый — вне позиции/выход, красный — продажа; на трендовой линии дополнительно подсвечиваются импульсные участки. Индикатор помогает структурировать решения: держать позицию в фазе покупки/продажи и избегать входов в нейтральной области. Наглядные метки и учёт по символам упрощают контроль дисциплины и пост-анализ.





Автоадаптация по результатам. Индикатор отслеживает статистику по своим сигналам за выбранное окно дней и при ухудшении результатов слегка ужесточает внутренние пороги. Это помогает снизить активность в неблагоприятной фазе рынка без постоянного ручного «докручивания» параметров.





Поддерживается многоязычный интерфейс для более чем 50 языков, с автоматическим определением языка терминала для локализации сообщений и заголовков.

Советы по использованию индикатора

Используйте демо-счет для тестирования настроек индикатора и сигналов перед применением в реальной торговле.





Ежедневно проверяйте экономический календарь, чтобы выявить события с высоким влиянием, такие как NFP, решения по процентным ставкам или отчеты по ВВП.





Избегайте торговли за 30 минут до и после выхода важных новостей, чтобы предотвратить влияние всплесков волатильности на сигналы индикатора.





Диверсифицируйте по нескольким инструментам или таймфреймам, чтобы снизить зависимость от поведения одного рынка.





Следите за переоптимизацией; не меняйте настройки слишком часто на основе краткосрочных результатов.





Проводите ручной анализ объемов, если анти-импульсный фильтр индикатора отмечает аномалии, для двойной проверки валидности сигнала.

Важные замечания

Индикатор не торгует самостоятельно и не гарантирует прибыль. Он предоставляет аналитическую информацию о текущем рыночном состоянии; результаты зависят от инструмента, таймфрейма и настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущих.



Настройки

Time-scale - масштаб времени/периодов.

Рекомендуемый диапазон: 0.5…3.0 (шаг 0.1).

Что делает: регулирует «скорость»/сглаженность модели.

Меньше 1.0 → быстрее реагирует, больше сигналов.

Больше 1.0 → плавнее и строже, меньше сигналов.

Entry sensitivity - чувствительность входа.

Рекомендуемый диапазон: 0.5…2.0 (шаг 0.1).

Что делает: меняет пороги входа и ширину нулевой зоны осциллятора.

Меньше 1.0 → чувствительнее, срабатываний больше.

Больше 1.0 → строже, срабатываний меньше.

Anti-impulse strength - жёсткость анти-импульсного фильтра.

Рекомендуемый диапазон: 0.5…2.0 (шаг 0.1).

Что делает: усиливает фильтрацию резких всплесков (цена/объём) перед подачей сигнала.

Меньше 1.0 → мягче к импульсам (реакция быстрее, но более «нервно»).

Больше 1.0 → строже к импульсам (спокойнее, но сигналов меньше).

Predict layer strength - сила предсказательного фильтра.

Рекомендуемый диапазон: 0.5…2.0 (шаг 0.1).

Что делает: регулирует вклад адаптивного предсказательного блока (SSA/Калман) в блокировку/подтверждение сигналов.

Меньше 1.0 → консервативнее: вмешивается реже, сигналы чаще проходят без блокировки.

Больше 1.0 → чувствительнее к аномалиям и потенциальным разворотам, активнее блокирует спорные входы.

Stats window - окно статистики (дней).

Что делает: задаёт глубину периода, по которому панель суммирует Profit/Loss (в пунктах) по текущему и последним символам.

Меньше значения → акцент на недавнем результате: статистика и автоадаптация реагируют быстрее, возможна «пила».

Больше значения → более сглаженная оценка: виден тренд за недели/месяцы, реакция медленнее.