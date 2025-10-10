Super Signal Market Slayer

5

Super Signal Market Slayer
Без перерисовки | Высокая точность | Интеллектуальный мульти-рыночный трендовый индикатор

В трейдинге самое сложное — не открыть сделку,
а вовремя распознать начало тренда среди рыночного шума.

Именно для этого был создан Market Slayer.

Это интеллектуальный индикатор без перерисовки, разработанный для внутридневной торговли.
Благодаря многоуровневому подтверждению и фильтрации тренда он показывает чёткие и надёжные сигналы Buy / Sell только в ключевые моменты.

Ключевые преимущества

Без перерисовки
Сигнал остаётся неизменным после появления.

Высокая точность тренда
Протестирован на разных рынках, особенно стабилен на золоте M5 / M15.

Поддержка разных рынков
Золото, Forex, индексы и основные криптовалюты.

Оптимизация для intraday
Фокус на M5 и M15, снижение шума.

Понятный интерфейс
Подходит даже для новичков.

Техническая логика

Market Slayer не основан на одном условии.
Он объединяет:

Определение направления тренда
Подтверждение импульса
Фильтрацию шума
Адаптивную настройку чувствительности

Оставляет только качественные торговые возможности.

Подходит для

Трейдеров, стремящихся к дисциплине
Внутридневных трейдеров, уставших от repaint
Пользователей EA и полуавтоматических стратегий

Рекомендации

Стандартные настройки оптимизированы для золота и Forex.
Рекомендуется использовать на M5 или M15.
Чувствительность настраивается под рынок.

Market Slayer
не обещает быстрой прибыли,
а помогает действовать точно и вовремя.

Отзывы
Justin Davis
700
Justin Davis 2025.12.13 02:57 
 

I first want to say how incredible Shengzu has been. I asked for a very specific personal request, not because the indicator needed improvements but simply something I wanted added, and he delivered an update within 24 hours. The support alone is exceptional. As for the indicator itself, this is easily one of the best I have ever used. After running initial backtests, it became clear that this is one of the very few indicators that is truly plug and play. When Shengzu says the default settings are all you really need, he is not exaggerating. Most signal indicators require so much extra analysis that you might as well use your own strategy, but this one is different. When a signal prints, you simply take the trade in that direction. You may only get a handful of signals each week depending on the timeframe, but I will take fewer high quality signals over a flood of questionable ones any day. With proper risk management, this is one of the rare indicators you can actually trade straight out of the box and expect consistent results. Honestly, I cannot believe this is only $30. There are indicators and EAs on the market that cost far more and are not worth a fraction of this value. Shengzu is practically giving away a gem here. Take it from someone who has spent thousands on indicators and EAs: you will not regret buying this one.

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:10 
 

One of the best indicators in the market

