Sweep Protocol MT5

5

SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум.

В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности.

Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике.

Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разворот. Никаких прогнозов и гаданий — он фиксирует то, что рынок уже сделал.

Что он даёт

- Размечает ликвидность автоматически — хай и лой предыдущего дня, уровень 50%, Midnight Open и полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк. Всё рисуется и обновляется само.
- Сигналы, которые не перерисовываются. Сигнал подтверждается на закрытии бара и остаётся на месте. История на графике — ровно то, что вы бы отторговали в реальном времени.
- Подтверждение по ордер-блоку. Снятие ликвидности отмечается только тогда, когда цена реагирует от валидного институционального уровня. Сигналов меньше — но это те, что действительно важны.
- Фильтр Power of 3 (AMD). Оставляет только те движения, которые прошли полную последовательность Накопление → Манипуляция → Распределение, и отсеивает те, что никого не поймали.
- Sweep A+ — ложный пробой. Цена выносит границу диапазона, касается согласованного ордер-блока и закрывается обратно внутрь через FVG. Ловушка — ровно в тот момент, когда она захлопывается.
- Полная виртуальная сделка по каждому сигналу. Вход, стоп, тейк-профит, частичная фиксация и перевод в безубыток отрисованы и отслеживаются за вас. Индикатор не выставляет реальных ордеров.
- Панель для проп-трейдинга. Винрейт, накопленный R, серии сделок и реальный дневной лимит убытка от текущего баланса счёта — сделано для тех, кто проходит челлендж.
- Любой инструмент, любой таймфрейм. Форекс, индексы, металлы, крипто-CFD. Вписывается в любой подход — ICT, SMC или торговля от ликвидности.

С чего начать

Перетащите на график и дайте панели собрать статистику. По умолчанию он настроен под EURUSD M5 и работает из коробки — настройки нужны, чтобы подстроить его под ваш стиль, а не чтобы его запустить.
Руководство и поддержка

Напишите автору через MQL5 — получите полное руководство пользователя, гайды по методу и помощь с настройкой под вашу торговлю.
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/184537

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Индикатор для поддержки принятия решений и обучения. Он не выставляет и не изменяет реальные ордера — весь учёт результатов полностью виртуальный. Это не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.

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Отзывы 1
man1980
2352
man1980 2026.07.26 13:50 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.

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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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Фильтр:
man1980
2352
man1980 2026.07.26 13:50 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.

WI CAPITAL
927
Ответ разработчика Vincent Georges David Ferrier 2026.07.26 16:15
Thank you very much for your positive rating. We hope the indicator helps you achieve long-term results in the markets, and wish you all the best for the future.
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