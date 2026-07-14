Sweep Protocol MT5
- Индикаторы
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- Версия: 1.21
- Обновлено: 26 июля 2026
- Активации: 10
SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум.В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности.
Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике.
Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разворот. Никаких прогнозов и гаданий — он фиксирует то, что рынок уже сделал.
Что он даёт
- Размечает ликвидность автоматически — хай и лой предыдущего дня, уровень 50%, Midnight Open и полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк. Всё рисуется и обновляется само.
- Сигналы, которые не перерисовываются. Сигнал подтверждается на закрытии бара и остаётся на месте. История на графике — ровно то, что вы бы отторговали в реальном времени.
- Подтверждение по ордер-блоку. Снятие ликвидности отмечается только тогда, когда цена реагирует от валидного институционального уровня. Сигналов меньше — но это те, что действительно важны.
- Фильтр Power of 3 (AMD). Оставляет только те движения, которые прошли полную последовательность Накопление → Манипуляция → Распределение, и отсеивает те, что никого не поймали.
- Sweep A+ — ложный пробой. Цена выносит границу диапазона, касается согласованного ордер-блока и закрывается обратно внутрь через FVG. Ловушка — ровно в тот момент, когда она захлопывается.
- Полная виртуальная сделка по каждому сигналу. Вход, стоп, тейк-профит, частичная фиксация и перевод в безубыток отрисованы и отслеживаются за вас. Индикатор не выставляет реальных ордеров.
- Панель для проп-трейдинга. Винрейт, накопленный R, серии сделок и реальный дневной лимит убытка от текущего баланса счёта — сделано для тех, кто проходит челлендж.
- Любой инструмент, любой таймфрейм. Форекс, индексы, металлы, крипто-CFD. Вписывается в любой подход — ICT, SMC или торговля от ликвидности.
С чего начать
Перетащите на график и дайте панели собрать статистику. По умолчанию он настроен под EURUSD M5 и работает из коробки — настройки нужны, чтобы подстроить его под ваш стиль, а не чтобы его запустить.
Напишите автору через MQL5 — получите полное руководство пользователя, гайды по методу и помощь с настройкой под вашу торговлю.
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Индикатор для поддержки принятия решений и обучения. Он не выставляет и не изменяет реальные ордера — весь учёт результатов полностью виртуальный. Это не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.
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⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.