Quant Direction MT5

Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, Quant Direction — идеальный выбор.

— это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей платформе.





Реальное преимущество трейдеров

Истинное преимущество Quant Direction заключается в полном исключении эмоций, усталости от экрана и чрезмерного обдумывания. Он избавляет от необходимости вручную просматривать десятки графиков в поисках направления и постоянно сомневаться в своих предпочтениях; система обрабатывает восемь временных интервалов (от 5 месяцев до месячных) за миллисекунды. Она точно показывает, кто контролирует рынок в любой момент времени, гарантируя, что вы всегда будете торговать в направлении с наибольшей вероятностью успеха.





Три измерения анализа рынка

Этот алгоритм разделяет рынок на три отдельных торговых измерения, предоставляя вам полную макро- и микроэкономическую перспективу:

Анализ сверхкраткосрочной торговли: выявление мгновенных, быстрых изменений импульса и точек исполнения ордеров на более коротких временных интервалах.

Внутридневной анализ: выявление реальных и потенциальных ежедневных отклонений направления движения цены.

Анализ волатильности: сосредоточьтесь на макротрендах, чтобы не двигаться в противоположном направлении от основных игроков рынка.





Эксклюзивный рейтинговый механизм

В основе Quant Direction лежит высококонфиденциальная многоуровневая система оценки. Она анализирует силу структурных трендов, скорость прогнозируемого импульса и алгоритмическое поведение цен. Что особенно важно, система динамически отфильтровывает рынки с высокой волатильностью и узким диапазоном колебаний, корректируя оценки, чтобы вы получали только высококачественные торговые возможности.





Интеллектуальная система сигнализации о конвергенции

Прекратите пялиться в графики в ожидании точек входа. Quant Direction предлагает настраиваемую систему оповещений на уровне платформы, включая всплывающие окна на экране и push-уведомления на мобильных устройствах, которые можно активировать в соответствии с вашими конкретными потребностями:

Одномерная конвергенция: оповещение выдается, если какой-либо отдельный параметр (краткосрочный, внутридневной или колебательный) достигает указанного вами порогового значения (например, 70% бычьего тренда).

Двумерная конвергенция: сигнал тревоги выдается только тогда, когда совпадают два смежных параметра (краткосрочная торговля + внутридневная торговля или внутридневная торговля + свинг-трейдинг), что указывает на более высокую вероятность торговой возможности.

Трехмерная конвергенция: важнейший сигнал. Сигнал тревоги срабатывает только тогда, когда все три измерения идеально совпадают, указывая на огромную кинетическую энергию во всех временных рамках.





Основные характеристики

Динамические панели мониторинга: лаконичные графики с указанием процентных отклонений направления тренда (от 50% до 100% медвежьего или бычьего) и понятными описаниями силы тренда, не мешающие отображению графика.

Глобальное регулирование оповещений: встроенная функция управления таймером гарантирует, что вы не будете получать слишком много уведомлений. Вы можете установить глобальные интервалы срабатывания оповещений на платформе (например, 5 минут).

Масштабирование пользовательского интерфейса: Полная поддержка дисплеев высокого разрешения, со встроенным параметром масштабирования для идеального изменения размера панели управления.