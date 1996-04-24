Quant Direction MT5

Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, Quant Direction — идеальный выбор.


Реальное преимущество трейдеров

Истинное преимущество Quant Direction заключается в полном исключении эмоций, усталости от экрана и чрезмерного обдумывания. Он избавляет от необходимости вручную просматривать десятки графиков в поисках направления и постоянно сомневаться в своих предпочтениях; система обрабатывает восемь временных интервалов (от 5 месяцев до месячных) за миллисекунды. Она точно показывает, кто контролирует рынок в любой момент времени, гарантируя, что вы всегда будете торговать в направлении с наибольшей вероятностью успеха.


Три измерения анализа рынка

Этот алгоритм разделяет рынок на три отдельных торговых измерения, предоставляя вам полную макро- и микроэкономическую перспективу:

  • Анализ сверхкраткосрочной торговли: выявление мгновенных, быстрых изменений импульса и точек исполнения ордеров на более коротких временных интервалах.

  • Внутридневной анализ: выявление реальных и потенциальных ежедневных отклонений направления движения цены.

  • Анализ волатильности: сосредоточьтесь на макротрендах, чтобы не двигаться в противоположном направлении от основных игроков рынка.


    Эксклюзивный рейтинговый механизм

    В основе Quant Direction лежит высококонфиденциальная многоуровневая система оценки. Она анализирует силу структурных трендов, скорость прогнозируемого импульса и алгоритмическое поведение цен. Что особенно важно, система динамически отфильтровывает рынки с высокой волатильностью и узким диапазоном колебаний, корректируя оценки, чтобы вы получали только высококачественные торговые возможности.


    Интеллектуальная система сигнализации о конвергенции

    Прекратите пялиться в графики в ожидании точек входа. Quant Direction предлагает настраиваемую систему оповещений на уровне платформы, включая всплывающие окна на экране и push-уведомления на мобильных устройствах, которые можно активировать в соответствии с вашими конкретными потребностями:

    • Одномерная конвергенция: оповещение выдается, если какой-либо отдельный параметр (краткосрочный, внутридневной или колебательный) достигает указанного вами порогового значения (например, 70% бычьего тренда).

    • Двумерная конвергенция: сигнал тревоги выдается только тогда, когда совпадают два смежных параметра (краткосрочная торговля + внутридневная торговля или внутридневная торговля + свинг-трейдинг), что указывает на более высокую вероятность торговой возможности.

    • Трехмерная конвергенция: важнейший сигнал. Сигнал тревоги срабатывает только тогда, когда все три измерения идеально совпадают, указывая на огромную кинетическую энергию во всех временных рамках.


      Основные характеристики

      • Динамические панели мониторинга: лаконичные графики с указанием процентных отклонений направления тренда (от 50% до 100% медвежьего или бычьего) и понятными описаниями силы тренда, не мешающие отображению графика.

      • Глобальное регулирование оповещений: встроенная функция управления таймером гарантирует, что вы не будете получать слишком много уведомлений. Вы можете установить глобальные интервалы срабатывания оповещений на платформе (например, 5 минут).

      • Масштабирование пользовательского интерфейса: Полная поддержка дисплеев высокого разрешения, со встроенным параметром масштабирования для идеального изменения размера панели управления.


      Предупреждение о рисках: Маржинальная торговля на Форекс сопряжена с чрезвычайно высоким риском и может не подходить для всех инвесторов. Информация о количественных показателях предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является профессиональным инструментом. Перед принятием каких-либо торговых решений вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели и уровень опыта.

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        Ivan Stefanov
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        Ivan Stefanov
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        Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
        AriX
        Temirlan Kdyrkhan
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        Samuel Monga Ilunga
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        Antonio-alin Teculescu
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        OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
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        Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
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        Abdul Hamas
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        Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
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        Daniel Grigerek
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        ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
        Flag Pattern Angelo
        Brighton Mufaro Mudzingwa
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        Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
        VTrende Pro
        Andrii Diachenko
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        VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
        Другие продукты этого автора
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        Georgios Kalomoiropoulos
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        Georgios Kalomoiropoulos
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