KAMA Confluence Engine

KAMA Confluence Engine

Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота.

KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишнего шума.

Что делает его уникальным

Адаптивный объёмный движок — линия KAMA ускоряется, когда в рынок входит реальный тиковый объём, и замедляется, когда он падает, удерживая вас в сильных движениях и защищая от ложных.

Неоновая трендовая лента — яркая, плавная линия с плотной тёмной тенью под ней. Зелёный = восходящий тренд, Красный = нисходящий, Серый = флэт/нет сигнала. Тренд читается мгновенно, даже издалека.

Трендовые свечи — сами свечи окрашиваются в цвет тренда, чтобы весь график рассказывал одну чёткую историю.

Автоматические уровни Entry / SL / TP (новое)

Как только начинается новый тренд, индикатор рисует готовые уровни прямо на графике:

Вход по цене сигнальной свечи Стоп‑лосс по ATR (адаптируется к волатильности инструмента) TP1 / TP2 / TP3 по выбранным Risk:Reward (по умолчанию 1:1, 1:2, 1:3) Чёткая метка BUY / SELL с точной ценой на сигнальной свече

Панель мульти‑таймфрейм конfluence

Показывает тренд и состояние объёма сразу на 4 таймфреймах (по умолчанию M15, H1, H4, D1) плюс общий рыночный уклон (Bullish / Bearish / Mixed).

Оценка уверенности (0–100%) — объединяет Efficiency Ratio, силу объёма и согласованность таймфреймов в одно число, чтобы вы мгновенно понимали силу сетапа.

Мобильные уведомления при смене цвета — получите push‑уведомление в MetaTrader сразу при развороте тренда, чтобы не пропустить момент.

Сигналы и оповещения

Торговые уровни рисуются при каждом новом тренде — идеально для визуальной торговли и анализа истории в тестере.

Опциональный строгий режим (Only draw levels on filtered signals) ограничивает уровни только высококачественными сигналами, которые проходят фильтры объёма + мульти‑таймфрейма + уверенности.

Доступные оповещения: push‑уведомление, всплывающее окно, звук, email.

Логика без перерисовки на закрытых свечах — сигналы рассчитываются только по последней закрытой свече.

Идеально подходит для

Трендовых и свинг‑трейдеров, которым нужен чистый, визуальный, готовый к решению график. Новичков, которым нужны автоматические уровни Entry/SL/TP вместо догадок. Трейдеров, подтверждающих сигналы на нескольких таймфреймах. Работает на всех инструментах и таймфреймах — Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks.

Основные параметры, которые вы контролируете

Адаптивность KAMA (Efficiency Ratio, быстрые/медленные периоды). Сглаживание линии (одинарное или двойное, для сверх‑плавной ленты). Сила объёмного веса и пороги высокого/низкого объёма. Дистанция SL (ATR × множитель) и TP1/TP2/TP3 по Risk:Reward. Цвета, толщины линий и размеры шрифтов для всех элементов. 4 таймфрейма конfluence и минимальная уверенность для оповещений.

Как использовать

Прикрепите индикатор к любому графику. Неоновая лента и окрашенные свечи мгновенно покажут текущий тренд.

Когда начинается новый тренд, следуйте уровням Entry / SL / TP, которые появляются на графике.

Проверьте MTF‑панель — чем больше таймфреймов согласны и чем выше уверенность, тем сильнее сделка.

Включите push‑уведомления, чтобы получать сигналы о смене тренда на телефон.

Совет

Для консервативной торговли включите Require MTF confirmation и Require high volume, а также установите Only draw levels on filtered signals = true — вы будете видеть только самые качественные сетапы.


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KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Индикаторы
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
Индикаторы
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.83 (24)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
Другие продукты этого автора
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
MACD divergency
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высок
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц. Основные возможности: Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц Автоматический и ручной режимы • Автоматический : GANN Master сам вычисляет все ур
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор измеряет дисбаланс между быками и медведями за определенный период и показывает прямую линию между двумя точками. Если быки имеют больший объем, чем медведи, линия становится зеленой.  Если объем медведей больше, она становится красной. Линия также показывает разницу в объемах в процентах. Индикатор показывает те же данные в отдельном окне. Вы также можете увидеть разделенный объем. Индикатор имеет два режима. Для этого слева вверху есть кнопка, которая,  - если она не нажата, и
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
SENSE — это автоматизированная система, объединяющая выбранные методы GANN с фрактальными расчетами. Система сообщает нам, где открывать и закрывать сделки. Больше не нужно тратить время на сложные вычисления — SENSE делает все за вас. Просто установите индикатор. Основные принципы: Рынок является бычьим, когда цена находится выше белых линий Покупайте выше белых линий, стоп ниже Зеленые линии — это цели для роста Рынок является медвежьим, когда цена находится ниже белых линий Продавайте ни
KAMA Confluence Engine MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
KAMA Confluence Engine Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота. KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишн
FREE
MACD Divergency MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высоки
FREE
RSI Divergence Pulse MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
RSI Divergence Pulse — Smart Divergence Scanner with MTF Panel, Zone Fill, Alerts & Dashboard FULL DESCRIPTION RSI Divergence Pulse is automatically detecting Regular and Hidden divergences, it shows a live Multi-Timeframe RSI panel, fills OB/OS zones for instant visual recognition, draws divergence lines on both the price chart and RSI subwindow, places Buy/Sell arrows, and provides real-time alerts. No more switching between 5 different RSI indicators. - COLOR-CODED RSI LINE    The RSI line
Times MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
TIMES добавляет в ваш анализ временное измерение. Это третья часть торговой триады: Meravith показывает справедливую цену, TransactionSpeed — справедливый объём, а TIMES показывает, в какой момент времени концентрируется торговая активность, раскрывая, накапливается ли импульс или угасает. Что он отображает: зоны (прямоугольники) Вместо того чтобы загромождать график линиями, TIMES сводит анализ в цветные прямоугольники, нанесённые прямо на график цены. Каждый прямоугольник отмечает значимую це
Institutional Sniper
Ivan Stefanov
Индикаторы
Институциональный Снайпер — Institutional Order Flow + Smart Money Structure + Precision Signals Institutional Sniper — это полноценный, универсальный индикатор для графиков, объединяющий профессиональный Trend Engine, зоны поддержки/сопротивления и спроса/предложения, концепции Smart Money (BOS / CHoCH + Order Blocks), мульти‑таймфреймовый дашборд и автоматический торговый план (Entry / Stop Loss / TP1 / TP2) — всё в одном, не перерисовывающемся инструменте с чистым, премиальным интерфейсом. О
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RSI Divergence Pulse
Ivan Stefanov
Индикаторы
RSI Divergence Pulse — это комплексный индикатор RSI, который объединяет обнаружение дивергенций, мультитаймфреймовый анализ и визуальные инструменты в одном легковесном приложении. Он автоматически идентифицирует Regular и Hidden дивергенции, отображает живую Multi-Timeframe RSI панель, заполняет OB/OS зоны для визуального распознавания, рисует линии дивергенций как на графике цены, так и в подокне RSI, размещает Buy/Sell стрелки и предоставляет реал-тайм алерты. Features Color-Coded RSI Line
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе.  У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними.  Вы
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор LEVELSS показывает: - Ежедневные бычьи и медвежьи зоны. Она видна каждый день с 00:00 до 23:59.  - Недельная бычья и медвежья зона. Она видна с 0:00 понедельника до 23:59 пятницы каждой недели. - Специально рассчитанный канал с определенного таймфрейма, который отображается на всех остальных таймфреймах. По умолчанию это 4-часовой таймфрейм, который можно изменить на любой другой таймфрейм, на котором вы хотите торговать. Расчет ведется без остановки. В левой верхней части экрана от
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Точные цели по методу ГАННА рассчитаны на основе его проверенных временем методов и представлены прямо перед вами. Этот инструмент разработан для того, чтобы сделать торговлю более простой и интуитивной. Перемещая белую линию вверх или зеленую вниз, вы сразу поймете, почему методы ГАННА остаются влиятельными в мире торговли. Стратегии ГАННА сосредоточены на прогнозировании рыночных движений с высокой точностью, и этот инструмент предоставляет эту мощь в ваши руки. Независимо от того, опытный ли
Stefanov
Ivan Stefanov
Индикаторы
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор FIFTY теперь доступен в автоматизированной версии, исключающей необходимость ручного построения уровней. Эта версия автоматически наносит на график дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономя время. Кроме того, предусмотрены кнопки для переключения видимости этих уровней, что позволяет полностью настроить отображение. Для тех, кто предпочитает ручное управление, бесплатная версия индикатора остаётся доступной и полностью функциональной, предоставляя тр
Transaction Speed MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, где проявляется интерес участников рынка, а затем показывает зоны их накопления. Transaction Speed работает как стакан ордеров, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительная. Любой интерес, который появляется на рынке, вы увидите. Transaction Speed — это индикатор нового типа, который показывает, где и когда на рынке накапливаются крупные ордера, и позволяет извлечь из этого пользу. Он выявляет смену тренда на очень ранне
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Индикаторы
ENIGMERA: Ядро рынка (Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader) Введение Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций. Как это работает Большинство функци
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Один из немногих индикаторов, который рассчитывает уровни исключительно на основе цены. Индикатор не зависит от таймфреймов, трендов или рыночных цикли. Один из самых логичных индикаторов, когда-либо созданных. Теперь индикатор FIFTY доступен в автоматической версии, что исключает необходимость вручную рисовать уровни. Эта версия автоматически отображает на графике дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономию времени. Кроме того, предусмотрены кнопки для включен
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
SPEKULATOR — это ручная торговая система и индикатор, который помогает вам определять ключевые зоны поддержки и направление рынка. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости. Вы выбираете любую вершину (TOP) и основание (BOTTOM) на графике, и индикатор строит: зону поддержки для вашего тренда. Для бычьего тренда появляется зелёная зона, для медвежьего — красная. Чувствительность зоны поддержки можно регулировать в настройках индикатора. Эта зона показывает, где с наибольшей
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
RSI adaptive MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Продвинутый осциллятор импульса, который автоматически подстраивает свой период в зависимости от рыночной волатильности для более точного определения зон перекупленности и перепроданности. Как это работает Индикатор использует адаптивный расчёт периода: при высокой волатильности период сокращается, а при низкой — увеличивается. Такая динамическая настройка обеспечивает более быстрые сигналы в трендовом рынке и снижает количество ложных сигналов во флэте. Значение RSI рассчитывается на основе это
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