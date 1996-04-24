KAMA Confluence Engine
- Индикаторы
-
- Версия: 2.50
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
KAMA Confluence Engine
Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота.
KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишнего шума.
Что делает его уникальным
Адаптивный объёмный движок — линия KAMA ускоряется, когда в рынок входит реальный тиковый объём, и замедляется, когда он падает, удерживая вас в сильных движениях и защищая от ложных.
Неоновая трендовая лента — яркая, плавная линия с плотной тёмной тенью под ней. Зелёный = восходящий тренд, Красный = нисходящий, Серый = флэт/нет сигнала. Тренд читается мгновенно, даже издалека.
Трендовые свечи — сами свечи окрашиваются в цвет тренда, чтобы весь график рассказывал одну чёткую историю.
Автоматические уровни Entry / SL / TP (новое)
Как только начинается новый тренд, индикатор рисует готовые уровни прямо на графике:
Вход по цене сигнальной свечи Стоп‑лосс по ATR (адаптируется к волатильности инструмента) TP1 / TP2 / TP3 по выбранным Risk:Reward (по умолчанию 1:1, 1:2, 1:3) Чёткая метка BUY / SELL с точной ценой на сигнальной свече
Панель мульти‑таймфрейм конfluence
Показывает тренд и состояние объёма сразу на 4 таймфреймах (по умолчанию M15, H1, H4, D1) плюс общий рыночный уклон (Bullish / Bearish / Mixed).
Оценка уверенности (0–100%) — объединяет Efficiency Ratio, силу объёма и согласованность таймфреймов в одно число, чтобы вы мгновенно понимали силу сетапа.
Мобильные уведомления при смене цвета — получите push‑уведомление в MetaTrader сразу при развороте тренда, чтобы не пропустить момент.
Сигналы и оповещения
Торговые уровни рисуются при каждом новом тренде — идеально для визуальной торговли и анализа истории в тестере.
Опциональный строгий режим (Only draw levels on filtered signals) ограничивает уровни только высококачественными сигналами, которые проходят фильтры объёма + мульти‑таймфрейма + уверенности.
Доступные оповещения: push‑уведомление, всплывающее окно, звук, email.
Логика без перерисовки на закрытых свечах — сигналы рассчитываются только по последней закрытой свече.
Идеально подходит для
Трендовых и свинг‑трейдеров, которым нужен чистый, визуальный, готовый к решению график. Новичков, которым нужны автоматические уровни Entry/SL/TP вместо догадок. Трейдеров, подтверждающих сигналы на нескольких таймфреймах. Работает на всех инструментах и таймфреймах — Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks.
Основные параметры, которые вы контролируете
Адаптивность KAMA (Efficiency Ratio, быстрые/медленные периоды). Сглаживание линии (одинарное или двойное, для сверх‑плавной ленты). Сила объёмного веса и пороги высокого/низкого объёма. Дистанция SL (ATR × множитель) и TP1/TP2/TP3 по Risk:Reward. Цвета, толщины линий и размеры шрифтов для всех элементов. 4 таймфрейма конfluence и минимальная уверенность для оповещений.
Как использовать
Прикрепите индикатор к любому графику. Неоновая лента и окрашенные свечи мгновенно покажут текущий тренд.
Когда начинается новый тренд, следуйте уровням Entry / SL / TP, которые появляются на графике.
Проверьте MTF‑панель — чем больше таймфреймов согласны и чем выше уверенность, тем сильнее сделка.
Включите push‑уведомления, чтобы получать сигналы о смене тренда на телефон.
Совет
Для консервативной торговли включите Require MTF confirmation и Require high volume, а также установите Only draw levels on filtered signals = true — вы будете видеть только самые качественные сетапы.