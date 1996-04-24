KAMA Confluence Engine

Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота.

KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишнего шума.

Что делает его уникальным

Адаптивный объёмный движок — линия KAMA ускоряется, когда в рынок входит реальный тиковый объём, и замедляется, когда он падает, удерживая вас в сильных движениях и защищая от ложных.

Неоновая трендовая лента — яркая, плавная линия с плотной тёмной тенью под ней. Зелёный = восходящий тренд, Красный = нисходящий, Серый = флэт/нет сигнала. Тренд читается мгновенно, даже издалека.

Трендовые свечи — сами свечи окрашиваются в цвет тренда, чтобы весь график рассказывал одну чёткую историю.

Автоматические уровни Entry / SL / TP (новое)

Как только начинается новый тренд, индикатор рисует готовые уровни прямо на графике:

Вход по цене сигнальной свечи Стоп‑лосс по ATR (адаптируется к волатильности инструмента) TP1 / TP2 / TP3 по выбранным Risk:Reward (по умолчанию 1:1, 1:2, 1:3) Чёткая метка BUY / SELL с точной ценой на сигнальной свече

Панель мульти‑таймфрейм конfluence

Показывает тренд и состояние объёма сразу на 4 таймфреймах (по умолчанию M15, H1, H4, D1) плюс общий рыночный уклон (Bullish / Bearish / Mixed).

Оценка уверенности (0–100%) — объединяет Efficiency Ratio, силу объёма и согласованность таймфреймов в одно число, чтобы вы мгновенно понимали силу сетапа.

Мобильные уведомления при смене цвета — получите push‑уведомление в MetaTrader сразу при развороте тренда, чтобы не пропустить момент.

Сигналы и оповещения

Торговые уровни рисуются при каждом новом тренде — идеально для визуальной торговли и анализа истории в тестере.

Опциональный строгий режим (Only draw levels on filtered signals) ограничивает уровни только высококачественными сигналами, которые проходят фильтры объёма + мульти‑таймфрейма + уверенности.

Доступные оповещения: push‑уведомление, всплывающее окно, звук, email.

Логика без перерисовки на закрытых свечах — сигналы рассчитываются только по последней закрытой свече.

Идеально подходит для

Трендовых и свинг‑трейдеров, которым нужен чистый, визуальный, готовый к решению график. Новичков, которым нужны автоматические уровни Entry/SL/TP вместо догадок. Трейдеров, подтверждающих сигналы на нескольких таймфреймах. Работает на всех инструментах и таймфреймах — Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks.

Основные параметры, которые вы контролируете

Адаптивность KAMA (Efficiency Ratio, быстрые/медленные периоды). Сглаживание линии (одинарное или двойное, для сверх‑плавной ленты). Сила объёмного веса и пороги высокого/низкого объёма. Дистанция SL (ATR × множитель) и TP1/TP2/TP3 по Risk:Reward. Цвета, толщины линий и размеры шрифтов для всех элементов. 4 таймфрейма конfluence и минимальная уверенность для оповещений.

Как использовать

Прикрепите индикатор к любому графику. Неоновая лента и окрашенные свечи мгновенно покажут текущий тренд.

Когда начинается новый тренд, следуйте уровням Entry / SL / TP, которые появляются на графике.

Проверьте MTF‑панель — чем больше таймфреймов согласны и чем выше уверенность, тем сильнее сделка.

Включите push‑уведомления, чтобы получать сигналы о смене тренда на телефон.

Совет

Для консервативной торговли включите Require MTF confirmation и Require high volume, а также установите Only draw levels on filtered signals = true — вы будете видеть только самые качественные сетапы.