Game Changer Indicator mt5
- Индикаторы
- Vasiliy Strukov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, профессионалом или новичком, стремящимся к преимуществам, этот инструмент позволит вам торговать уверенно, дисциплинированно и с четким пониманием базовой динамики тренда.Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус. Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, написав мне личное сообщение.
Обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные сеты в Telegram. Они доступны только на Mql5, а мои сет-файлы доступны только в моём блоге. Остерегайтесь мошенников и не покупайте сеты у кого-либо ещё.
ПАРАМЕТРЫ
- Включить оповещение об изменении тренда — True/False — отображать оповещения на графике при изменении тренда.
- Отправлять push-уведомления — True/False — включить push-уведомления об оповещениях на телефон.
- Отправлять почтовые уведомления — True/False — отправлять почтовые уведомления об изменении тренда на электронную почту.
This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..