Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», независимо от того, была ли прибыль получена от покупки или продажи.

Кроме того, сделки можно открывать, следуя другим продвинутым и профессиональным аналитическим инструментам, встроенным в индикатор. Наблюдая за сигналами и цветами, отображаемыми в индикаторе, вы можете с высокой точностью ловить многочисленные возможности для скальпинга. Просто убедитесь, что вы понимаете работу индикатора во время тестирования или на живом графике.

Подходит для большинства рынков Форекс: идеально для торговли золотом и популярными индексами — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX и другими, а также валютными парами, такими как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и многими другими сильными парами. Также поддерживает основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и стейблкоины — идеально для диверсифицированных стратегий на цифровых активах и традиционных рынках.

Индикатор Shock Pullback — это настоящий прорыв в обнаружении откатов и зон накопления. Построенный на совершенно инновационном алгоритме, он позволяет трейдерам выявлять торговые возможности, отслеживать движение цен и с лёгкостью и абсолютной ясностью обнаруживать откаты, зоны накопления, гэпы и пробои.

Новое обновление Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback — полностью интегрированная система анализа. 1_ две линии движения для точного и инновационного отображения верхних и нижних гэпов отката — с возможностью управления цветами гэпов или их скрытия. 2_ стрелка при подтверждении верхнего или нижнего гэпа отката. Начало этой зоны отмечается двунаправленной жёлтой стрелкой, с возможностью изменить цвет или скрыть стрелку. 3_ отображение базовых срединных линий (Стандарт + Ступенчатая): «Синяя — Средний откат», «Салатовая — Бычье движение покупки» и «Красная — Медвежье движение продажи». Линии можно скрыть через меню управления цветами. 4_ отображение прибыли в пипсах для активных сделок (показано белым), а также отображение предыдущих прибыльных пипсов зелёным или убыточных пипсов красным. Все значения пипсов можно скрыть через панель управления. 5_ вспомогательная функция анализа ZigZag для обнаружения волн и потенциальных откатов. 6_ верхний и нижний прямоугольники в зоне отката ZigZag, отображающие цену отката для двух последних точек. 7_ вспомогательная функция анализа для поиска и обнаружения фигур «флаг» и «вымпел» с настраиваемыми цветами линий и возможностью отображения или скрытия фигур. 8_ Гибкая настройка: регулируемые параметры включают период индикатора, множитель диапазона, толщину линий и количество свечей для подтверждения пробоя.

Рекомендуется использовать индикатор Shock Pullback вместе с индикатором SULEIMAN LEVEL для более комплексного анализа и отображения уровней, трендовых линий, поддержек и многого другого:

Желаем вам всего наилучшего и прибыльной торговли!