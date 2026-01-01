MetaQuotes FAQ по сервису Сигналы 4811 1 2 3 4 5 ... 481 482) Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопросы, связанные с работой сервиса Сигналы . Перечень вопросов будет пополняться по мере необходимости, мы постараемся в ближайшее время предоставить

MetaQuotes OpenCL в трейдинге 119 1 2 3 4 5 ... 11 12) OpenCL — это платформа, предоставляющая открытый стандарт для написания программ, которые могут работать на различных типах аппаратных платформ, таких как центральные процессоры, графические процессоры и специализированные процессоры. Это позволяет разработчикам программного обеспечения писать код

MetaQuotes Машинное обучение и нейронные сети 740 1 2 3 4 5 ... 73 74) Мы добавили в MQL5 поддержку матриц и векторов , которые используются во многих вычислительных задачах, в том числе и в машинном обучении. В данной ветке мы подобрали для вас материалы, которые могут быть вам полезны. В основе технологии машинного обучения лежат нейронные сети. Нейронные сети — это

MetaQuotes Python для алготрейдинга 236 1 2 3 4 5 ... 23 24) Язык MQL5 разработан и оптимизирован для создания высокопроизводительных торговых приложений на финансовых рынках. Он предлагает более высокую скорость и превосходную производительность по сравнению с другими специализированными языками программирования, используемыми в алгоритмической торговле, а

MetaQuotes Quantitative trading 379 1 2 3 4 5 ... 37 38) Количественный трейдинг, также известный как алгоритмическая торговля или торговля на основе данных, представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику. Он включает в себя использование сложных математических моделей, статистического анализа и

Ivan Fedorenko Реальная тиковая история Здравствуйте! Может быть кто сталкивался и/или копал вопрос - интересуют брокеры/ДЦ с реально тиковой историей >= 2 года. Из всех что искал сейчас пока нашел Альпари, есть реальные данные, проверенные/верифицированные по логам - 14 месяцев реальной тиковой истории без пропусков за какие либо

Ivan Fedorenko чаты технарей ( 4 ) Здравствуйте! Есть ли чаты в телеге или где то ещё, где сидят технари по алготрейдингу

Григорий Муратов Sharpe Ratio или количество прибыльных сделок. Что выбрать? ( 9 ) Здравствуйте! Имеется торговая стратегия, которая показывает Sharpe Ratio 10, прибыльность 3, просадка 5% Но при этом количество прибыльных сделок всего 10-15% (25 прибыльных, 170 с маленьким убытком). С увеличением стопов три основных показателя падают. Вопрос: стоит ли доверять только Шарпу и

Sergey Golubev Сырые идеи 1170 1 2 3 4 5 ... 116 117) Очень простая торговая система из двух индикаторов с алертом (см. область загрузки). Я пытался торговать вручную, используя эту систему, но, похоже, это сложно. Необходимо добавить какой-то фильтр и программировать советника. Итак, эта система для обсуждения и будущего возможного улучшения

Paster241125 Математические стратегии мт5. 36 1 2 3 4) Предлагаю выкладывать и обсуждать стратегии на чистой математике.В этих стратегия нет индикаторов линии тренда и т.д Подкину сам 2 варианта. 1.Качели Открываем сделку на продажу 1 лот по цене 1.000, цена выросла до 1.500,покупаем по 1.500, 2 лота на покупку,если цена падает до 1.000 открываем еще

Dimitri Nepomniachtchi Защита сетки 269 1 2 3 4 5 ... 26 27) Не справляюсь с задачей сам. Куча идей, но прежде чем продолжать развивать бота сеточника, хотел бы попросить советов и не против критики. Вот такая у меня сетка, котрой получается сокращать накопление ордеров и следовательно просадку. Ордера на следующем уровни открываются по сигналам разворота

Aleksander ТС - Перевёртыши 24 1 2 3) щас попались на глаза пару советников (моих. старых) которые в своё время показывали так себе результат +70-80% годовых... протестировал за последний год - несколько пар, смотрю результаты не изменились :) - те же, 70-80% годовых... --- немного попозже попробую сварганить мультивалютный вариант -...

Sergey Golubev Параболическая система PriceChannel 328 1 2 3 4 5 ... 32 33) Некоторые люди спрашивали меня на других форумах о повторном входе. Но я не использую никаких индикаторов для повторного входа. Поэтому я решил создать простую торговую систему с повторным входом, основанную на стрелке индикатора на графике. Назовем ее PriceChannel Parabolic system. Таймфрейм M1

traderalgo2 Проблема: робот постоянно периодически слетает при тестировании 12 1 2) Добрый день! Прошу оказать помощь. Проблема в следующем. Загружаю купленного в Маркете робота. Затем в Тестере неделю-две проверяю на создание стратегий, при этом всё нормально. Но неделе через две в Тестере перестают загружаться данные во вкладке Параметры, хотя сам робот в Настройках, в графе

xiezhiqi У меня возникла проблема с функцией "CustomTicksAdd()". Не могли бы администраторы и эксперты помочь решить её? Спасибо! ( 7 ) Я пытаюсь использовать функцию "CustomTicksAdd()" для отправки данных "MqlTick" в пользовательский контракт, а затем прочитать их обратно в нём. Однако я обнаружил, что данные "flags" в конце первой отправки данных "MqlTick" считываются в пользовательском контракте неправильно. Более того, вторая

Andres Lume Просим разработчиков создать Датасет mql5 для обучения LLM ( 3 ) Просим разработчиков создать Датасет mql5 для обучения LLM. Весь сайт mql5 с форумом, учебниками, codebase, статьи и всё остальное. Обучим LLM мы уже сами сможем. Сейчас только Claude ( очень хорошо ) и Gemini ( более менее ) могут творить mql5. Остальные бесмысленно использовать. Бесплатный

Terpentrator Проблема с "occupied by another terminal" ( 2 ) Добрый день, уважаемые коллеги! У меня шесть двухпроцессорных серверов под Windows 10 Pro, Версия 22H2, Сборка ОС 19045.5011, Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, включенных через неуправляемый свич. На одном из них скрипт, который с разными параметрами запускает MT5

Example2 Проблема с созданием хэндла. ( 9 ) Написал советник который использует скользяшки, две на текущем ТФ и две на высшем ТФ. В функции инициализации проверяю хэндл на "инвалидность" и количество посчитанных баров. В терминале все работает отлично, но в тестере выдает ошибки. Причем один хэндл для медленной скользяшки на текущем

Example2 Не работает проверка ( 2 ) В советнике есть функция TimeframeToInteger() которая получает ТФ и возвращет целое число, сделал так что бы проверить выше ли старший ТФ и для того чтобы отсечь нестандартные ТФ. int TimeframeToInteger( ENUM_TIMEFRAMES timefame) { switch (timefame) { case PERIOD_M1 : {

Iaroslav Tokmentsov хочу дописать трейдинг бота для МТ5 по теории Вильямса, новости и чисел фибоначи по линиям МА ( 5 ) хочу найти компаньона, который поможет реализации многие трейдинг стратегий, сам я плохо разбираюсь в программировании, но базу знаю, так что будет хорошо найти человека или собрать команду, вместе с которой будем реализовывать новые, трейдинг стратегии

Mickey Moose Есть одна идея для спотовых рынков ( 9 ) Суть в том что у нас 50% в деньгах и 50% купленного инструмента При движении цены в ту или иную сторону мы покупаем/продаём при этом сохраняя соотношение в 50 на 50 Кто то так работает? Есть нюансы хотелось бы обсудить