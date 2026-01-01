Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопросы, связанные с работой сервиса Сигналы . Перечень вопросов будет пополняться по мере необходимости, мы постараемся в ближайшее время предоставить
Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения (373 1 2 3 4 5 ... 37 38)
С 6 декабря 2017 года в стандартную поставку MetaTrader 5 стали входить так называемые Generic-классы , реализующие эффективные алгоритмы для хранения и извлечения данных. Данная ветка создана для описания этих классов, примеров работы с ними а также для предложений по улучшению их работы. Что такое
OpenCL — это платформа, предоставляющая открытый стандарт для написания программ, которые могут работать на различных типах аппаратных платформ, таких как центральные процессоры, графические процессоры и специализированные процессоры. Это позволяет разработчикам программного обеспечения писать код
На русском сайте StackOverflow в вопросе о хороших книгах по математике и машинному обучению сформировали список материалов, с которых стоит начать изучение этой предметной области. Для тех, кто хочет на русском языке почитать: Петер Флах Машинное обучение: источник, Оглавление и отрывки из...
Мы добавили в MQL5 поддержку матриц и векторов , которые используются во многих вычислительных задачах, в том числе и в машинном обучении. В данной ветке мы подобрали для вас материалы, которые могут быть вам полезны. В основе технологии машинного обучения лежат нейронные сети. Нейронные сети — это
Язык MQL5 разработан и оптимизирован для создания высокопроизводительных торговых приложений на финансовых рынках. Он предлагает более высокую скорость и превосходную производительность по сравнению с другими специализированными языками программирования, используемыми в алгоритмической торговле, а
Появление алгоритмической торговли стало революцией на финансовых рынках, а одним из ключевых инструментов в этой области является MQL5 - мощный язык программирования для разработки торговых стратегий на платформе MetaTrader 5. Благодаря структурированным обучающим видеоматериалам по MQL5, его
Количественный трейдинг, также известный как алгоритмическая торговля или торговля на основе данных, представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику. Он включает в себя использование сложных математических моделей, статистического анализа и
Мы добавили в MQL5 поддержку ONNX моделей , так как считаем, что за этим будущее. В данной теме предлагаем начать обсуждение и изучение перспективного направления, которое позволит поднять использование машинного обучения на новый уровень. Потому что теперь вы можете тренировать свои модели в вашей
Здравствуйте! Может быть кто сталкивался и/или копал вопрос - интересуют брокеры/ДЦ с реально тиковой историей >= 2 года. Из всех что искал сейчас пока нашел Альпари, есть реальные данные, проверенные/верифицированные по логам - 14 месяцев реальной тиковой истории без пропусков за какие либо
чаты технарей (4)
Здравствуйте! Есть ли чаты в телеге или где то ещё, где сидят технари по алготрейдингу
Здравствуйте! Имеется торговая стратегия, которая показывает Sharpe Ratio 10, прибыльность 3, просадка 5% Но при этом количество прибыльных сделок всего 10-15% (25 прибыльных, 170 с маленьким убытком). С увеличением стопов три основных показателя падают. Вопрос: стоит ли доверять только Шарпу и
Очень простая торговая система из двух индикаторов с алертом (см. область загрузки). Я пытался торговать вручную, используя эту систему, но, похоже, это сложно. Необходимо добавить какой-то фильтр и программировать советника. Итак, эта система для обсуждения и будущего возможного улучшения
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 (2431 1 2 3 4 5 ... 243 244)
Я просто начал эту тему как продолжение разговора, сделанного в этой теме (мы можем ее прочитать). Или ... короче: это была некоторая дискуссия о прогнозировании/предсказании следующей свечи или направления движения или оценки состояния рынка. И это было вокруг стандартных индиокаторов в Metatrader
Математические стратегии мт5. (36 1 2 3 4)
Предлагаю выкладывать и обсуждать стратегии на чистой математике.В этих стратегия нет индикаторов линии тренда и т.д Подкину сам 2 варианта. 1.Качели Открываем сделку на продажу 1 лот по цене 1.000, цена выросла до 1.500,покупаем по 1.500, 2 лота на покупку,если цена падает до 1.000 открываем еще
Не справляюсь с задачей сам. Куча идей, но прежде чем продолжать развивать бота сеточника, хотел бы попросить советов и не против критики. Вот такая у меня сетка, котрой получается сокращать накопление ордеров и следовательно просадку. Ордера на следующем уровни открываются по сигналам разворота
ТС - Перевёртыши (24 1 2 3)
щас попались на глаза пару советников (моих. старых) которые в своё время показывали так себе результат +70-80% годовых... протестировал за последний год - несколько пар, смотрю результаты не изменились :) - те же, 70-80% годовых... --- немного попозже попробую сварганить мультивалютный вариант -...
Добрый день уважаемые форумчане. Немного почитав форум, наткнулся на несколько тем по арбитражу и парному трейдингу . Судя по веткам некоторые интересуются, а некоторые пробуют. Я когда то давно варился в этой теме, но знаний не хватало. Сейчас я полный беспредельщик в mql 5 ))). Хотелось бы
Некоторые люди спрашивали меня на других форумах о повторном входе. Но я не использую никаких индикаторов для повторного входа. Поэтому я решил создать простую торговую систему с повторным входом, основанную на стрелке индикатора на графике. Назовем ее PriceChannel Parabolic system. Таймфрейм M1
Добрый день! Прошу оказать помощь. Проблема в следующем. Загружаю купленного в Маркете робота. Затем в Тестере неделю-две проверяю на создание стратегий, при этом всё нормально. Но неделе через две в Тестере перестают загружаться данные во вкладке Параметры, хотя сам робот в Настройках, в графе
У меня возникла проблема с функцией "CustomTicksAdd()". Не могли бы администраторы и эксперты помочь решить её? Спасибо! (7)
Я пытаюсь использовать функцию "CustomTicksAdd()" для отправки данных "MqlTick" в пользовательский контракт, а затем прочитать их обратно в нём. Однако я обнаружил, что данные "flags" в конце первой отправки данных "MqlTick" считываются в пользовательском контракте неправильно. Более того, вторая
Просим разработчиков создать Датасет mql5 для обучения LLM. Весь сайт mql5 с форумом, учебниками, codebase, статьи и всё остальное. Обучим LLM мы уже сами сможем. Сейчас только Claude ( очень хорошо ) и Gemini ( более менее ) могут творить mql5. Остальные бесмысленно использовать. Бесплатный
Добрый день, уважаемые коллеги! У меня шесть двухпроцессорных серверов под Windows 10 Pro, Версия 22H2, Сборка ОС 19045.5011, Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, включенных через неуправляемый свич. На одном из них скрипт, который с разными параметрами запускает MT5
Написал советник который использует скользяшки, две на текущем ТФ и две на высшем ТФ. В функции инициализации проверяю хэндл на "инвалидность" и количество посчитанных баров. В терминале все работает отлично, но в тестере выдает ошибки. Причем один хэндл для медленной скользяшки на текущем
В советнике есть функция TimeframeToInteger() которая получает ТФ и возвращет целое число, сделал так что бы проверить выше ли старший ТФ и для того чтобы отсечь нестандартные ТФ. int TimeframeToInteger( ENUM_TIMEFRAMES timefame) { switch (timefame) { case PERIOD_M1 : {
хочу найти компаньона, который поможет реализации многие трейдинг стратегий, сам я плохо разбираюсь в программировании, но базу знаю, так что будет хорошо найти человека или собрать команду, вместе с которой будем реализовывать новые, трейдинг стратегии
Суть в том что у нас 50% в деньгах и 50% купленного инструмента При движении цены в ту или иную сторону мы покупаем/продаём при этом сохраняя соотношение в 50 на 50 Кто то так работает? Есть нюансы хотелось бы обсудить
Всем доброго дня! В истории торговли, выгруженной из тестера стратегий при бэктесте, отображаются все сделки in и out в хронологической последовательности. Какого-либо идентификатора сделок, объединяющего все сделки, относящиеся к одному полному циклу входа и выхода на один объем для одной «торговой
Стабильность без риска это главное. 10-25% в месяц
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.