Параболическая система PriceChannel - страница 4
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Это заключительное заявление за этот год (больше заявлений последует только в следующем 2013 году, извините):
Начальный депозит 5 000
Окончательный депозит 10 320
торговля была начата 24 декабря 2012 года (1 неделя назад).
Больше будет в 2013 году.
Я нашел хороший индикатор здесь https://www.mql5.com/en/code/1364
Индикатор отображает на графике три варианта времени: локальное, серверное и GMT
То, что я делаю сейчас - я пытаюсь найти больше хороших настроек для индикатора Ultra RSI.
Таким образом - мы можем использовать эту систему на таймфрейме M5 (что более надежно, потому что у нас будет меньше ложных сигналов), и можно будет создать хороший советник для MT5 на основе этой системы.
Просто для информации.
То, что я делаю сейчас - я пытаюсь найти больше хороших настроек для индикатора Ultra RSI.
Таким образом - мы можем использовать эту систему на таймфрейме M5 (что более надежно, потому что у нас будет меньше ложных сигналов), и можно будет создать хороший советник для MT5 на основе этой системы.
Просто для информации.
Здравствуйте, есть ли у вас версия MT4 для вашего индикатора (PriceChannel)?
Спасибо.
Да.
Я постараюсь сделать запись в MT4 CodeBase (если это возможно сделать быстро). Если это займет много времени, я выложу индикатор здесь.
77 долларов менее чем за 1 час.
Брокер GoMarkets, начальный депозит 1,000
Эквити/баланс на данный момент составляет 1,077
Торговля GBPUSD, XAGUSD и XAUUSD
Заявление прилагается
Да.
Я постараюсь сделать запись в MT4 CodeBase (если это возможно сделать быстро). Если это займет много времени, я выложу индикатор здесь.
517 долларов на сегодня - брокер Alpari UK.
Начальный депозит - 1,000
Эквити/баланс на сегодня - 1,517
Торговля EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPJPY
Заявление прилагается
155 долларов за полдня -брокер RoboForex.
Начальный депозит - 1,000
Эквити/баланс на данный момент - 1,155
Торговля EURUSD, GBPUSD и GBPJPY
Заявление прилагается.
Брокер RoboForex.
Заявление обновлено: +101 доллар на сегодня для GBPJPY.
Начальный депозит составляет 1,000
Эквити/баланс на сегодня составляет 1,257
Торговля EURUSD, GBPUSD и GBPJPY
Заявление прилагается.