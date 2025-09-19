Параболическая система PriceChannel - страница 4

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Это заключительное заявление за этот год (больше заявлений последует только в следующем 2013 году, извините):

Начальный депозит 5 000
Окончательный депозит 10 320
торговля была начата 24 декабря 2012 года (1 неделя назад).

Больше будет в 2013 году.

Файлы:
3112_ms.zip  15 kb
 

Я нашел хороший индикатор здесь https://www.mql5.com/en/code/1364
Индикатор отображает на графике три варианта времени: локальное, серверное и GMT

Clock
Clock
  • голосов: 9
  • 2012.12.28
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
The indicator displays three variants of time in the chart: local, server and GMT!
 

То, что я делаю сейчас - я пытаюсь найти больше хороших настроек для индикатора Ultra RSI.
Таким образом - мы можем использовать эту систему на таймфрейме M5 (что более надежно, потому что у нас будет меньше ложных сигналов), и можно будет создать хороший советник для MT5 на основе этой системы.

Просто для информации.

[Удален]  
newdigital:

То, что я делаю сейчас - я пытаюсь найти больше хороших настроек для индикатора Ultra RSI.
Таким образом - мы можем использовать эту систему на таймфрейме M5 (что более надежно, потому что у нас будет меньше ложных сигналов), и можно будет создать хороший советник для MT5 на основе этой системы.

Просто для информации.

Здравствуйте, есть ли у вас версия MT4 для вашего индикатора (PriceChannel)?

Спасибо.

 

Да.
Я постараюсь сделать запись в MT4 CodeBase (если это возможно сделать быстро). Если это займет много времени, я выложу индикатор здесь.

 

77 долларов менее чем за 1 час.
Брокер GoMarkets, начальный депозит 1,000
Эквити/баланс на данный момент составляет 1,077
Торговля GBPUSD, XAGUSD и XAUUSD

Заявление прилагается

Файлы:
gomarkets_mt_0301.zip  11 kb
[Удален]  
newdigital:

Да.
Я постараюсь сделать запись в MT4 CodeBase (если это возможно сделать быстро). Если это займет много времени, я выложу индикатор здесь.

Спасибо!
 

517 долларов на сегодня - брокер Alpari UK.
Начальный депозит - 1,000
Эквити/баланс на сегодня - 1,517
Торговля EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPJPY

Заявление прилагается

Файлы:
alpari_uk_ms_0301.zip  13 kb
 

155 долларов за полдня -брокер RoboForex.
Начальный депозит - 1,000
Эквити/баланс на данный момент - 1,155
Торговля EURUSD, GBPUSD и GBPJPY

Заявление прилагается.

Файлы:
roboforex_ms_0301.zip  11 kb
 

Брокер RoboForex.

Заявление обновлено: +101 доллар на сегодня для GBPJPY.
Начальный депозит составляет 1,000
Эквити/баланс на сегодня составляет 1,257
Торговля EURUSD, GBPUSD и GBPJPY

Заявление прилагается.

Файлы:
roboforex_ms_0412.zip  11 kb
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