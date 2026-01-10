Некорректный расчет Profit Factor в тестере стратегий
Ivan Fedorenko:Сталкивался. Когда ПФ по расчетам бесконечность, то пишет 0.
Здравствуйте!
Периодически в тестере стратегий при прогонах оптимизаций критерий оптимизации "Прибыльность" (Profit Faqctor) равен "0", хотя там далеко не ноль.
Скрин приложил.
Кто-нибудь сталкивался?
