Некорректный расчет Profit Factor в тестере стратегий

Здравствуйте!

Периодически в  тестере стратегий при прогонах оптимизаций критерий оптимизации "Прибыльность" (Profit Faqctor) равен "0", хотя там далеко не ноль.

Скрин приложил.

Кто-нибудь сталкивался?

Файлы:
PF.jpg  92 kb
 
Ivan Fedorenko:

Сталкивался. Когда ПФ по расчетам бесконечность, то пишет 0. 
