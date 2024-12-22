Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения - страница 38

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Изменения в Include\Generic\Queue.mqh.

В MQL4, скорее всего, такое компилироваться не будет.

 
fxsaber #:

Изменения в Include\Generic\Queue.mqh.

Скорее всего, он не будет компилироваться в MQL4.

Это не просто изменения, это 2 исправленные ошибки. И это не связано с билдом 4772, ему уже 4 месяца.

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Ошибка в CQueue

Ильяс, 2024.08.26 17:11

Всем спасибо

Исправлено

template<typename T>
int CQueue::CopyTo(T &dst_array[],const int dst_start=0)
  {
//--- resize array
   if((dst_start+m_size)>ArraySize(dst_array))
      if(ArrayResize(dst_array,dst_start+m_size)<0)
         return(0);
//--- copy queue elements from head to tail
   if(m_tail>m_head)
      return(ArrayCopy(dst_array,m_array,dst_start,m_head,m_size));
//--- copy queue elements from head to end
   int num_copied=ArrayCopy(dst_array,m_array,dst_start,m_head,m_array.Size()-m_head);
//--- copy queue elements from beginning to tail
   num_copied+=ArrayCopy(dst_array,m_array,dst_start+num_copied,0,m_tail);
//--- return number of copied elements
   return(num_copied);
  }

 
Alain Verleyen #:

Это не просто изменения, это 2 исправленные ошибки. И это не связано с билдом 4772, ему уже 4 месяца.

Спасибо, буду в курсе.

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