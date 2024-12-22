Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения - страница 38
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Изменения в Include\Generic\Queue.mqh.
В MQL4, скорее всего, такое компилироваться не будет.
Изменения в Include\Generic\Queue.mqh.
Скорее всего, он не будет компилироваться в MQL4.
Это не просто изменения, это 2 исправленные ошибки. И это не связано с билдом 4772, ему уже 4 месяца.
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Ошибка в CQueue
Ильяс, 2024.08.26 17:11
Всем спасибо
Исправлено
Это не просто изменения, это 2 исправленные ошибки. И это не связано с билдом 4772, ему уже 4 месяца.
Спасибо, буду в курсе.