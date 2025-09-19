Параболическая система PriceChannel - страница 3
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Индикатор был опубликован в CodeBase здесь:
https://www.mql5.com/en/code/1423
Индикатор был опубликован в CodeBase здесь:
https://www.mql5.com/en/code/1423
Значит, таймфрейм 1M лучше всего подходит для использования? И еще, сколько стоп-лоссов вы вводите?
Я использую стоп-лосс как 100 или 70 (4-х значные пункты; или 1000 пунктов или 700 пунктов в 5-ти значном брокере).
Но в любом случае - я пытаюсь следить за сделками, когда они открыты. Потому что на таймфрейме М1 все происходит быстро.
Что касается тейк-профита - мне нравится 20 или 25 пунктов (4-х значные пункты), но иногда я закрываю сделки раньше, исходя из ситуации на рынке.
что касается таймфрейма - я думаю - M5 может быть лучшим, но я всегда использую M1, потому что ситуация меняется очень быстро/быстро на M1, поэтому мы можем легко увидеть, что прибыльно, а что нет.
В качестве моей личной торговли мне нравится H4 ... но с другой системой извините.
И, пожалуйста, найдите обновленное заявление для этой системы:
все заявление прилагается.
Извините.
Я торгую многими системами в одно и то же время, так что трудно сделать это на реальном на одновременном пути.
С Новым годом!