Параболическая система PriceChannel - страница 3

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Индикатор был опубликован в CodeBase здесь:
https://www.mql5.com/en/code/1423

PriceChannel Signal
PriceChannel Signal
  • голосов: 18
  • 2012.12.29
  • igorad
  • www.mql5.com
This indicator is the conversion of famous Igorad's indicator namely PriceChannel_Signal_v1 with re-enter feature.
 
newdigital:

Индикатор был опубликован в CodeBase здесь:
https://www.mql5.com/en/code/1423

Большое спасибо! Перерисовывается ли он?
 
Нет. По крайней мере - я не видел никакой перекраски на временных рамках М1.
 
Значит, таймфрейм 1M лучше всего подходит для использования? Также на сколько стоп-лосс вы вводите?
 
TAL1983:
Значит, таймфрейм 1M лучше всего подходит для использования? И еще, сколько стоп-лоссов вы вводите?

Я использую стоп-лосс как 100 или 70 (4-х значные пункты; или 1000 пунктов или 700 пунктов в 5-ти значном брокере).
Но в любом случае - я пытаюсь следить за сделками, когда они открыты. Потому что на таймфрейме М1 все происходит быстро.

Что касается тейк-профита - мне нравится 20 или 25 пунктов (4-х значные пункты), но иногда я закрываю сделки раньше, исходя из ситуации на рынке.

 

что касается таймфрейма - я думаю - M5 может быть лучшим, но я всегда использую M1, потому что ситуация меняется очень быстро/быстро на M1, поэтому мы можем легко увидеть, что прибыльно, а что нет.

В качестве моей личной торговли мне нравится H4 ... но с другой системой извините.

 
Такова ситуация на данный момент:

 

И, пожалуйста, найдите обновленное заявление для этой системы:

все заявление прилагается.

Файлы:
pricechannel_3112_ms.zip  14 kb
 
Потрясающе! Это настоящий аккаунт? Потому что я думаю, что вы нашли священный гриль! Продолжайте и С Новым годом (С Новым годом)
 

Извините.
Я торгую многими системами в одно и то же время, так что трудно сделать это на реальном на одновременном пути.

С Новым годом!

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