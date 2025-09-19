Параболическая система PriceChannel

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Некоторые люди спрашивали меня на других форумах о повторном входе. Но я не использую никаких индикаторов для повторного входа.
Поэтому я решил создать простую торговую систему с повторным входом, основанную на стрелке индикатора на графике.

Назовем ее PriceChannel Parabolic system.
Таймфрейм M1.
Это изображение для примера EURUSD:

Индикаторы:
1. Ценовой канал (ссылку дам позже, отредактировав это сообщение... так как я сделал запись на coderbase, разместив там этот индикатор, поэтому жду одобрения).
2. Color Parabolic - скачать с codebase https://www.mql5.com/en/code/552 или с вашего терминала MT5.
3. UltraRSI - скачать с codebase https://www.mql5.com/en/code/725.

Шаблон прилагается.

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Далее

Файлы:
pricechannel_colorpar.tpl  16 kb
 

Хорошо, я изменил его на черно-белую цветовую схему - нажмите F8 и измените ее:

Кстати - я не использую эту цветовую схему.

 
phi.nuts:

Не могли бы вы предоставить фотографию с белым фоном? Чтобы она была хорошо видна и, возможно, есть форумчане, которые изучают это и могут распечатать ее.

Как я могу отредактировать свое первое сообщение?

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Пожалуйста, найдите прикрепленный шаблон

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Я не нашел, как перенести файл шаблона из одного терминала в другой, извините (как я понимаю, это можно сделать только с индикаторами/ЭА).
Итак, поместите этот файл в папку шаблонов (например, в C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates).

Что касается индикаторов, то мы можем загрузить/инсталлировать их из базы кода, используя только терминал MT5.

Файлы:
pricechannel_colorpar.tpl  16 kb
 

Чтобы отредактировать свой комментарий, просто наведите курсор на нижнюю левую часть комментария, и появится ссылка "редактировать".

 
phi.nuts:

Чтобы отредактировать свой комментарий, просто наведите курсор на левую нижнюю часть комментария, и появится ссылка "редактировать".

Я не могу увидеть ваше изображение, извините ...

Я знаю это о комментариях:

Я говорил о первом сообщении этой темы:


 

хорошо.
Как установить?

У нас есть хорошая возможность загружать индикаторы с помощью платформы MT5.
Вы видите названия индикаторов в первом посте?
1. Price channel (пока не готов для CodeBase)
2. Color Parabolic
3. UltraRSI

Итак, чтобы установить индикаторы прямо в MT5 из вашего MT5 - мы можем сделать следующее:

Откройте MetaEditor вашего текущего терминала MT5, и найдите CodeBase на вкладке Description в конце окна:


Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Поиск (или нажмите F как горячую клавишу):


Справа вверху появится небольшое окно поиска.
Напишите название индикатора



и нажмите кнопку поиска.


Некоторые индикаторы будут найдены в соответствии с названием.
Если мы уверены, что этот индикатор именно то, что нам нужно - щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите Загрузить. Индикатор будет загружен в нужное место в директории MT5, и мы увидим этот индикатор во вкладке Nevigator нашего терминала Metatrader 5:

Я попробовал его с индикаторами, и он работает. Единственная проблема заключается в следующем: некоторые индикаторы имеют похожее или одинаковое название, поэтому мне нужно нажать/выбрать View (см. предыдущее изображение), чтобы открыть эту страницу с кодовой базой для проверки.

 

Таким образом, это очень хорошая возможность использовать платформу MT5 для загрузки/выгрузки любых торговых инструментов, используя только эту платформу MT5.
Пока это не относится к шаблонам, но, как я знаю, MetaQuotes планирует предоставить дополнительную возможность и для трейдеров (возможно, аналогичную Storage для кодеров).

 

Я торговал этим сетапом вчера - пожалуйста, найдите прилагаемый отчет:

Возможно, было бы неплохо проторговать его в разных рыночных условиях, чтобы улучшить эту простую систему по правилам и создать на ее основе советника.

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newdigital:

Я торговал этим сетапом вчера - пожалуйста, найдите прилагаемый отчет:

Возможно, было бы неплохо поторговать им в разных рыночных условиях, просто чтобы улучшить эту простую систему по правилам, и создать на ее основе советника.

Вот и все новости
(на сегодня)

Другие новости
(завтра)

Как получить/использовать этот индикатор?

Могу ли я получить его и для MT4?

Большое спасибо.

 
raden.batman:

Как получить/использовать этот индикатор?

Могу ли я получить его и для MT4?

Большое спасибо

Здравствуйте +raden.batman,

Я объяснил в первом посте, что я отправил этот индикатор (версия для MT5) в кодовую базу. Как только он будет проверен (только последняя стадия - проверка), я дам ссылку на скачивание.
потому что удобнее использовать CodeBase, чем выкладывать его здесь, чтобы забыть на следующий день (особенно если тема будет большая).|
если индикатор не будет одобрен Codebase, я выложу его здесь завтра вместе с версией для MT4.

 

Пока мы ждем, когда ребята из CodeBase одобрят наш индикатор (поздравляю их с Рождеством), я хочу рассказать о еще одном хорошем индикаторе:
magnified_market_price.mq5

Описание находится на этой странице (CodeBase)

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