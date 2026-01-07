АТС.Опыт, знания и практика. - страница 4
вот, прогнал своего на EURUSD с 2018.01.19 до сегодня, старт 1000, финал 4200, вход на 2 бакса, плечо 500, открытыми держит до 50 позиций, загрузка депо в пределах 5%, около 10 сделок в день
бэктест? или форвард?
а в чем разница? это "тестер стратегий"
попробуй за другой период прогнать с теми же параметрами
Почитал вашу ветку про мартингеил и не понял а в чем проблема если используются элементы мартина в стратегии. Мы тут собрались что б деньги заработать, а не принципы отстаивать. Если мартингеил = большие риски и слив депо, то должны быть какие то критерии этих рисков. Поэтому возвращаюсь к своему вопросу - какие условия надо выполнить что бы бот считался нормальным и приемлимым для использования на реальных деньгах? Как "по чесному" надо проходить бэктест что бы удовлетворить этим критерям?
В общем, в какие рамки надо вписаться, или этих рамок нет, а все обсуждение сводится к ухмылочкам и сарказму (это не про вас).
Для тестирования берете спред x2 x3 от типичного внутри дня, тп не менее x10 спредов. Изменения в пределах 20% у ключевых входных параметров не должны влиять на результат прибыльности больше чем на 5%. Если сл>тп, то в размере полученного сл делаете сетку.