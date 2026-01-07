АТС.Опыт, знания и практика. - страница 4

Aleksey Ivanov:
Здорово видать, бедняга, ее нанюхался! Шутка, конечно.  

Когда я служил на корабле ВМФ начальником радиотехнической службы, то приходилось сталкиваться с покраской внутренностей цистерн для хранения пресной воды. Внутрь цистерны спускали несколько матросов и через 15 мин их меняли, чтобы не отравились(краска была очень ядовита). Так вот, получив кайф, они не хотели оттуда вылазить для замены, при этом распевали песни.)

 
Тема АТС какая то мутная. Не могу найти обсуждений реальных ботов, результатов, стандартов, как понять что хорошо и что плохо? Какая доходность считается нормальной, какие риски допустимыми, какой бэктест считается адекватным... ?
 

вот, прогнал своего на EURUSD с 2018.01.19 до сегодня, старт 1000, финал 4200, вход на 2 бакса, плечо 500, открытыми держит до 50 позиций, загрузка депо в пределах 5%, около 10 сделок в день

 
Evgeny Dyuka:

бэктест? или форвард?
 
multiplicator:
а в чем разница? это "тестер стратегий"
 
Evgeny Dyuka:
попробуй за другой период прогнать с теми же параметрами
 
multiplicator:
понял, в смысле возможна подгонка параметров под конкретный период и пару
 
multiplicator:
Почитал вашу ветку про мартингеил и не понял а в чем проблема если используются элементы мартина в стратегии. Мы тут собрались что б деньги заработать, а не принципы отстаивать. Если мартингеил = большие риски и слив депо, то должны быть какие то критерии этих рисков. Поэтому возвращаюсь к своему вопросу - какие условия надо выполнить что бы бот считался нормальным и приемлимым для использования на реальных деньгах? Как "по чесному" надо проходить бэктест что бы удовлетворить этим критерям?

В общем, в какие рамки надо вписаться, или этих рамок нет, а все обсуждение сводится к ухмылочкам и сарказму (это не про вас).

 
Evgeny Dyuka:

Для тестирования берете спред x2 x3 от типичного внутри дня, тп не менее x10 спредов. Изменения в пределах 20% у ключевых входных параметров не должны влиять на результат прибыльности больше чем на 5%. Если сл>тп, то в размере полученного сл делаете сетку.

