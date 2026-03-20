Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 2
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Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой. весь интернет излазил все разочаровало.
Сов можно увидеть в лесу
и делится имя нельзя - это не домашнее животное.
могу поделиться советом: не надейтесь, что Вам дадут сразу рыбу.... Вам дают удочку, а все остальное это ваш труд.
давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день
давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день
Когда-то Баффет сказал: "Если-бы зарабатывал 1 пункт в день, то был-бы самым богатым человеком на Земле!"
Когда-то Баффет сказал: "Если-бы зарабатывал 1 пункт в день, то был-бы самым богатым человеком на Земле!"
ну 1 пункт я ему смогу обеспечить..пусть тащит депозит))
давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день
удочек в инете полно. Здесь запрещена ссылки на любых удочек.
удочек в инете полно. Здесь запрещена ссылки на любых удочек.
спасибо добрый человек
Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой. весь интернет излазил все разочаровало.
Вон, выше графики простейших и надежных систем. Причем, я не делаю из их принципов секрета - название отражает суть. Пиши такую же, и пользуйся.
Самой прибыльной оказался Стоп-Профит по тренду, определяемому ЕМА, с фиксированными стопами на евродолларе. С 21.06.18 на полном автомате было сделано 16 сделок, максимальная очередь стоплоссов была 1, максимальный просад по балансу был 807 пятизначных пунктов. Результат торговли с постоянным минимальным лотом 0,01 - $50.81
Самую плавную торговлю показал Стоп-Профит по пробою канала, с фиксированными стопами на фунтодолларе. С 5.07.18 на полном автомате было сделано 14 сделок, максимальная очередь стоплоссов была 1, максимальный просад по балансу был 253 пятизначных пунктов. Результат торговли с постоянным минимальным лотом 0,01 - $49.53
давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день
Ну ничего себе... Говоришь, "один пункт обеспечишь" ??? Зачем тебе вобще тогда кто-то, зарабатывай этим пунктом себе !
Ну ***себе... Говоришь, "один пункт обеспечишь" ??? Зачем тебе вобще тогда кто-то, зарабатывай этим пунктом себе !
1 мало надо 10-50
Понял, все ясно. По последнему абзацу, я примерно такие сейчас делю, но хочется не вставлять классы в код, а подключать, как плагины. Идея, вообще, старая, я о ней давно писал.
Так ну все равно же - придется как-то эти плагины подключать, то есть либо писать конфигурационный файл, либо иметь какую-то настроечную оболочку...
Я собирался сделать вариант с конфигурационным файлом, в котором просто пишешь все нужные магики и ММ для каждого - а эксперт соответствующие классы подключает... но руки так и не дошли... Все и так нормально...