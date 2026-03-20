Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 2

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ostamail:
Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой.  весь интернет излазил все разочаровало.

Сов можно увидеть в лесу

и делится имя нельзя - это не домашнее животное.



 
Vladislav Andruschenko:

могу поделиться советом: не надейтесь, что Вам дадут сразу рыбу.... Вам дают удочку, а все остальное это ваш труд.

давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD  лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день

 
ostamail:

давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD  лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день

Когда-то Баффет сказал: "Если-бы зарабатывал 1 пункт в день, то был-бы самым богатым человеком на Земле!"

 
Vitaly Muzichenko:

Когда-то Баффет сказал: "Если-бы зарабатывал 1 пункт в день, то был-бы самым богатым человеком на Земле!"

ну 1  пункт я ему смогу обеспечить..пусть тащит депозит))

 
ostamail:

давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD  лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день

удочек в инете полно. Здесь запрещена ссылки на любых удочек. 

 
Vladislav Andruschenko:

удочек в инете полно. Здесь запрещена ссылки на любых удочек. 

спасибо добрый человек

 
ostamail:
Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой.  весь интернет излазил все разочаровало.

Вон, выше графики простейших и надежных систем. Причем, я не делаю из их принципов секрета - название отражает суть. Пиши такую же, и пользуйся.  

Самой прибыльной оказался Стоп-Профит по тренду, определяемому ЕМА, с фиксированными стопами на евродолларе. С 21.06.18 на полном автомате было сделано 16 сделок, максимальная очередь стоплоссов была 1, максимальный просад по балансу был 807 пятизначных пунктов. Результат торговли с постоянным минимальным лотом 0,01 - $50.81

Самую плавную торговлю показал Стоп-Профит по пробою канала, с фиксированными стопами на фунтодолларе. С 5.07.18 на полном автомате было сделано 14 сделок, максимальная очередь стоплоссов была 1, максимальный просад по балансу был 253 пятизначных пунктов. Результат торговли с постоянным минимальным лотом 0,01 - $49.53

 
ostamail:

давайте удочку. разочаровался в Дивергенции MCAD  лжет сволочь ..вот и спросил... мне всего-то на 10-1000 пунктов в день

Ну ничего себе... Говоришь, "один пункт обеспечишь" ??? Зачем тебе вобще тогда кто-то, зарабатывай этим пунктом себе !

 
Georgiy Merts:

Ну ***себе... Говоришь, "один пункт обеспечишь" ??? Зачем тебе вобще тогда кто-то, зарабатывай этим пунктом себе !

1 мало надо 10-50

 
Alexey Volchanskiy:

Понял, все ясно. По последнему абзацу, я примерно такие сейчас делю, но хочется не вставлять классы в код, а подключать, как плагины. Идея, вообще, старая, я о ней давно писал.

Так ну все равно же - придется как-то эти плагины подключать, то есть либо писать конфигурационный файл, либо иметь какую-то настроечную оболочку...

Я собирался сделать вариант с конфигурационным файлом, в котором просто пишешь все нужные магики и ММ для каждого - а эксперт соответствующие классы подключает... но руки так и не дошли... Все и так нормально...

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