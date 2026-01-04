чаты технарей
Ivan Fedorenko:
Здравствуйте!
Есть ли чаты в телеге или где то ещё, где сидят технари по алготрейдингу?
fxsaber смотри, там те еще
сам все никак не соберусь зайти
Чем форум не устраивает? Кто такие технари? Какой смысл программисту висеть в чате? Заняться нечем?
