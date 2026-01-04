чаты технарей

Новый комментарий
 

Здравствуйте!

Есть ли чаты в телеге или где то ещё, где сидят технари по алготрейдингу?

 
Ivan Fedorenko:

Здравствуйте!

Есть ли чаты в телеге или где то ещё, где сидят технари по алготрейдингу?

fxsaber смотри, там те еще 

сам все никак не соберусь зайти

 
Чем форум не устраивает? Кто такие технари? Какой смысл программисту висеть в чате? Заняться нечем?
 
Vitaly Murlenko #:
Чем форум не устраивает? Кто такие технари? Какой смысл программисту висеть в чате? Заняться нечем?
Технари - торгующие по теханализу.
 
интересует 
Vitaly Muzichenko #:
Технари - торгующие по теханализу.

Ну даже интересует больше наверное разработчики/

Но, большое спасибо!

Зашёл на два канала fxsaber в ТГ

Новый комментарий