Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 3
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1 мало надо 10-50
Зачем ? Тише едешь - дальше будешь. Или ты имеешь ввиду "без учета спреда" ? Если без учета спреда - то это не "1 пункт", а "минус пять-десять пунктов".
Зачем ? Тише едешь - дальше будешь. Или ты имеешь ввиду "без учета спреда" ? Если без учета спреда - то это не "1 пункт", а "минус пять-десять пунктов".
конечно спред я имею ввиду
конечно спред я имею ввиду
Если спред учитывается, и 1 пункт "сверх спреда" - я не понимаю, какие у тебя проблемы... У тебе ж Грааль !
всем все мало... :-)
всем все мало... :-)
Поглядел индикатор - очень даже интересно. Много данных - надо специально заняться изучением.
Поглядел индикатор - очень даже интересно. Много данных - надо специально заняться изучением.
думаю для лиги он будет очень информативен. добавлю комментарии и обновлю кину в ЛС. проверим.
мне то долго набирать статистику по разным советникам на одном счете. А у тебя уже готовый счет.
Если что можешь кинуть потом данные счета (инвест) и буду тестировать индикатор.
Если что можешь кинуть потом данные счета (инвест) и буду тестировать индикатор.
Отправил.
Отправил.
Спасибо.
буду проверять и отправлю результат.
Ситуация на текущий момент.
Лучшие 20ТС по балансу (оценка качества невозможна, когда нет ни одного убытка):
Чарт лучших 10ТС по балансу:
Лучшие 20ТС по качеству торговли:
Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:
На бесплатном Сигнале Лиги ТС в данный момент работают 7 ТС.
К сожалению, как я уже не раз говорил - отбор их из лучших проводился в большей степени интуитивно, чем формально. В настоящее время я пытаюсь выработать критерии отбора ТС для работы на реальном счете (на сигнал).
Через неделю - планирую открыть центовый счет и сигнал с него.