Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 3

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ostamail:

1 мало надо 10-50

Зачем ? Тише едешь - дальше будешь. Или ты имеешь ввиду "без учета спреда" ? Если без учета спреда - то это не "1 пункт", а "минус пять-десять пунктов".

 
Georgiy Merts:

Зачем ? Тише едешь - дальше будешь. Или ты имеешь ввиду "без учета спреда" ? Если без учета спреда - то это не "1 пункт", а "минус пять-десять пунктов".

конечно спред я имею ввиду

 
ostamail:

конечно спред я имею ввиду

Если спред учитывается, и 1 пункт "сверх спреда" - я не понимаю, какие у тебя проблемы... У тебе ж Грааль !
 
Georgiy Merts:
Если спред учитывается, и 1 пункт "сверх спреда" - я не понимаю, какие у тебя проблемы... У тебе ж Грааль !


всем все мало... :-)

 
Vladislav Andruschenko:
 

всем все мало... :-)

Поглядел индикатор - очень даже интересно. Много данных - надо специально заняться изучением.

 
Georgiy Merts:

Поглядел индикатор - очень даже интересно. Много данных - надо специально заняться изучением.


думаю для лиги он будет очень информативен. добавлю комментарии и обновлю кину в ЛС. проверим. 

мне то долго набирать статистику по разным советникам на одном счете. А у тебя уже готовый счет. 

Если что можешь кинуть потом данные счета (инвест) и буду тестировать индикатор

 
Vladislav Andruschenko:
 

Если что можешь кинуть потом данные счета (инвест) и буду тестировать индикатор

Отправил.

 
Georgiy Merts:

Отправил.


Спасибо. 

буду проверять и отправлю результат. 

 

Ситуация на текущий момент.

Лучшие 20ТС по балансу (оценка качества невозможна, когда нет ни одного убытка):

Чарт лучших 10ТС по балансу:

Лучшие 20ТС по качеству торговли:

Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:

 

На бесплатном Сигнале Лиги ТС в данный момент работают 7 ТС.

К сожалению, как я уже не раз говорил - отбор их из лучших проводился в большей степени интуитивно, чем формально. В настоящее время я пытаюсь выработать критерии отбора ТС для работы на реальном счете (на сигнал).

Через неделю - планирую открыть центовый счет и сигнал с него.

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