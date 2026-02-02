Пинг на VPS - страница 3
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и там, на торговом сервере брокера - еще некоторое время будет на обработку вашего ордера
Автоперевод с английского -
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Возникла проблема на моем сервере mql5 в (мс)!!
Айтуган Хафизов , 2018.11.04 20:17...
Пинг — это время, необходимое пакету от VPS-сервера до сервера брокера.
Лучший пинг означает лучшее исполнение.
НО помимо времени пинга брокеру нужно некоторое время для выполнения вашего ордера. ~50 мс — это нормальное время выполнения для систем MT4.
Если вам нужна большая скорость — найдите брокеров MT5, так как внутренняя задержка MT5 составляет около 1–2 мс.
Но в любом случае - гораздо быстрее, чем без MQL5 VPS.
Мне, простому обывателю подскаэите, есть ли смысл от VPS, если сейчас мой ноут показывает пинг 300? Получу ли я реальный резутьтат и уменьшения пинга?
На странице https://www.mql5.com/ru/vps введите имя сервера своего брокера:
И увидите реальную скорость:
Всем привет, хочу поделится опытом работы пол года с VPS. Я не силен в технических понятиях и т.д:
Минусы:
- Согласно моего робота, сделка должна открываться в ...00 секунд при открытии новой свечи, в тестере все так и было, в работе без vps так и было (ну может ...01,02 секунда). С VPSом задержка происходит стабильно! от 30 до 50 секунд на открытие сделки! Что ломает всю логику робота. Из-за этого может открыться две сделки, одна из которых неверна открытая из-за задержки такой.
- Работа/изменения в советнике специфическая, непривычная как на своем компе.
Плюсы:
- Нет привязки к своему компу и стабильности интернета.
Объясните мне пожалуйста, почему так происходит с открытием сделки и такой задержкой? Что я делаю не так